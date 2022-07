Negociatat për rinovimin e Mertens me Napoli kanë ngecur Negociatat për rinovimin e Dries Mertens me Napolin thuhet të kenë ngecur. Që nga 30 qershori i këtij viti Mertens është lojtar i lirë. Atij i skadoi kontrata me Napolin, ndërsa rinovimi nuk po arrihet. Siç raportohet nga ‘Corriere dello Sport’, negociatat për të rinovuar kontratën e Mertens ka ngecur në lidhje me pagat, transmeton…