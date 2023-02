Mësohet se kur do të intervistohet Abazi nga Prokuroria, Tomë Gashi kërkon të jetë prezent

Avokati i familjes Dehari, Tomë Gashi ka njoftuar se deputeti i LVV-së, Haki Abazi do të intervistohet nesër nga Prokuroria Speciale pas deklarimeve të tij.

Përmes një shkrimi në Facebook, Gashi ka bërë të ditur se ka paraqitur kërkesën që të jetë prezent gjatë marrjes në pyetje të Abazit, përcjell lajmi.net.

“Pas deklarimeve te zotni Haki Abazi ,Prokuroria Speciale ka bere me dije se aj do te merret ne pytje ne cilesi te deshmitarit neser me 21.02.23. Ne cilesin e perfaqesuesit juridik te familjes Dehari sot me shkrim kam kerkuar qe te marr pjese gjat marrjes ne pytje te tije ne Prokurori.”, ka shkruar Gashi.

Ditë më parë Haki Abazi në një konferenc për media kishte përmendur se ekzistojnë video-incizimet ku shihet se kush i ka zhdukur mostrat e aktivistit Astrit Dehari./Lajmi.net/