Kurti pas takimit me Chollet: Duhet angazhim konstruktiv në dialog për normalizimin e raporteve me Serbinë Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti ka takuar Këshilltarin e lartë të Departamentit amerikan të Shtetit, Derek Chollet, i cili sot po qëndron në Kosovë në kuadër vizitës së tij në rajon. “Përgjatë takimit, kryeministri Kurti e njoftoi z.Chollet me punën dhe arritjet e qeverisë në vitin që sapo lamë pas. Ai ndau me…