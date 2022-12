Konjufca tregon rëndësinë e anëtarësimit në BE, fton shtetet e BE-së ta mbështesin kërkesën e Kosovës

Kosova sot ka nënshkruar dokumentin e aplikimit për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Aplikimi është nënshkruar nga tre liderët Kosovës, presidentja Vjosa Osmani, kryeparlamentari Glauk Konjufca dhe kryeministri Albin Kurti.

Në ceremoninë e nënshkrimit, kryeparlamentari Konjufca ka përmdnur faktin pse është i rëndësishëm anëtarësimi në BE.

“Për Kosovën dhe të gjithë rajonin, anëtarësimi në këtë union është i rëndësisë së veçantë sepse BE ofron stabilitet, demokraci, siguri, prosperitet zhvillimor, ku respektimi i të drejtave të njeriut, barazia, konkurrenca e ndershme dhe lëvizja e lirë e njerëzve dhe punëtoreve, e mallrave, e shërbimeve dhe kapitalit, janë në thelbin e saj. Një union i cili me të vërtetë e stimulon rritjen ekonomike të popujve dhe mirëqenien e tyre, ndihmon në krijimin e më shumë vendeve të punës si dhe e mbështet rritjen ekonomike në një treg prej 450 milionë konsumatorë.”, ka theksuar Konjufca.

Tutje, Konjufca ka shpjeguar se cilat janë rrugët të cilat duhet ndjekur me tej për tu realizuar ky anëtarësim, përcjell lajmi.net.

‘Ky është hapi i parë zyrtarë në rrugën e anëtarësimit të Kosovës drejt BE-së. Një rrugë e cila ishte me të vërtetë e gjatë dhe aspak e lehtë. Ky rrugëtim kalon përmes Komisionit Evropian nga i cili presim që t’ia rekomandojë BE-së që t’ia japë Kosovës statusin e merituar. Por, kuvendimi i takon megjithatë qeverive të vendeve anëtare të BE-së të cilat gjithashtu i ftojmë të veprojnë unanimisht dhe për ta dhënë miratimin e tyre. Republika e Kosovës e ka kushtetutën dhe legjislacionin e saj të hartuara në përputhej me legjislacionin AKI të BE-së dhe kjo është pjesë vitale e kontributit afatgjatë të institucioneve të Republikës së Kosovës për ta përafruar procesin e integrimit të Kosovës në BE, prandaj ne meritojmë të bëhemi vend kandidat dhe ta fillojmë rrugëtimin tonë drejt hapjes së negociatave për anëtarësim të plotë në BE. Një fazë që synojmë ta arrijmë në një kohë sa më të shpejt të mundshme.”, ka thënë kryetari i Kuvendit.

Konjufca, e ka ftuar Parlamentin Evropian, Këshillin Evropian, Komisionin Evropian dhe shtetet anëtare të BE-së që ta demonstrojnë përkushtimin dhe përkrahjen e tyre ndaj Kosovës, por edhe të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimorë duke e miratuar unanimisht kërkesën e Kosovës për anëtarësim./Lajmi.net/