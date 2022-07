Florim Zuka jep dorëheqje nga detyra e presidentit të Gjilanit

Florim Zuka nuk do të jetë më presidenti i ekipit të Gjilanit.

Lajmin për dorëheqjen e Zukas e ka dhënë vetë ai në faqen e tij, transmeton lajmi.net.

Arsyeja sipas tij është pasi ka shpenzuar shumë dhe nuk ka arritur objektivat e kërkuara.

Së bashku me të janë larguar edhe anëtarët e tjerë të kryesisë.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell njoftimin (pa ndërhyrje) të Florim Zukas :

“Te nderuar qytetar te Gjilanit, adhrues te futbollit ne Kosove dhe me gjërë,

Ne fillim te vitit 2017 e morem ne menagjim klubin e Futbollit Sc Gjilani. Qe nga momenti i pare jam angazhuar qe klubi te kete nje strukture te qendrueshme administrative dhe jam kujdesur maksimalisht qe ne askpetin financiar te mos kete asnje problem.

Per keto 5 vite e gjysme kemi investuar nje shume te madhe te mjeteve finaciare, e tera pasuri familjare, duke sjelle ne Klub lojtar per te cilet kemi menduar se mund te arrijme synimet e perbashketa qe Sc Gjilani te pozicionehet ne mesin e klubeve me te sukseseshme ne Kosove.

Megjithse se kemi krijuar nje organizim dhe stabilitet te knaqshem ku per kete periudhe kohore dy here kemi siguruar pjesmarrjen ne garat evropiane, prap se prap duhet ta pranojme se nuk e kemi arritur qellimin final, qe ka qene Titulli Kampion.

Perkunder rezultatave te arritura, konsiderojme se kjo nuk ka qene e mjaftueshme dhe per kete arsye qe nga momenti i publikimit te ketij njoftimi ofroje doreheqje te parevokueshme nga pozita e Kryetarit te Klubit Sc Gjilani. Njekohesisht edhe kryesia aktuale eshte e dorehqur se bashku me mua.

Ftojme te gjithe sportedashesit, donatoret, perfaqesuesit e Institucioneve Komunale, dhe cdo person tjeter te interesuar qe te jap kontributin e vet ne krijimin e nje kryesie te re ne menyre qe Sc Gjilani te vazhdoje tutje drejt synimit te perbashket, Titullit Kampion.

Florim Zuka”/Lajmi.net/