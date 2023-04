Bllokohen rrugët për Prishtinë, mijëra qytetarë nisen me autobusë për marshin për krerët e UÇK-së Sot nga ora 14:00 do të mbahet marshi për drejtësi, i organizuar nga iniciativa “Liria ka emër”. Mbledhja e qytetarëve do të bëhet fillimisht në sheshin “Zahir Pajaziti” për të vazhduar më pas drejtë sheshit “Skënderbeu”. Tashmë shumë qytetarë ia kanë mësyar Prishtinës dhe kjo ka bërë që shumë rrugë të bllokohen nga automjetet e…