Asllani shënon gol të bukur në miqësoren e Interit ndaj Monacos

Interi dhe Monaco janë duke e zhvilluar një miqësore sot në Itali.

‘Nerazzurrët’ ishin në disfatë 2:1, por ishte mesfushori shqiptar, që shënoi golin e barazimit në minutën e 59` të ndeshjes.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell golin mjaft të bukur të Asllanit:

⏱️ 59' – EQUALISER INTER! #Asllani with a clean finish after Lukaka's attempt was saved 🥳 🔵⚫

scored on 59 minutes club friendly

inter milan vs as monaco#InterMonaco 2️⃣-2️⃣#monaco #intermilan #inter#ForzaInter pic.twitter.com/q7smUxFmwI

