Ronela apo Albani, cili meritoi të fitojë Festivalin e RTSH-së?

Shumë artistë shqiptarë morën pjesë në edicionin e 60-të të Festivalit të RTSH-së, shkruan lajmi.net.

Ronela Hajati me këngë ‘Sekret’ dhe Alban Ramosaj me ‘Theje’, ishin dy artistë favoritë për të fituar Festivalin e Këngës.

Por ajo që rrëmbeu cmimin e parë duke e lënë Albanin të dytin ishte Ronela Hajati e cila do ta përfaqësojë Shqipërinë në ‘Eurovision 2022’ në Torino të Italisë.

Përkundër kësaj në natën e dytë ishte një befasi ku këngëtarët do të këndonin këngët e tyre duete me këngëtarët që janë në skenë me dekada.

Ronela Hajati e këndoi së bashku me këngëtarin e njohur shqiptarë Sabri Fejzullahun, ndërsa Alban Ramosaj me këngëtarin Gjergj Leka, ku dhuruan një spektakël të vecantë.

Edhe pse Ronela fitoi këtë edicion si duket publiku po e preferojnë këngën e Albanit.

Ai përveq se mori një mbështetje të jashtëzakonshme, kënga e tij në kanalin e Youtubes renditet e para me klikime, ku për 20 orë ka mbledhur afër 350 mijë klikime, ndërsa e dyta është Ronela me 170 mijë klikime.

Nganjëherë edhe fituesit jo cdo herë janë fitues./Lajmi.net/