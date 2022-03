Ish-kryekomandanti britanik: Ushtarëve rusë u ka rënë morali, janë të uritur, frikësuar e pa karburant

Duke diskutuar rolin e lojës morale në luftëra, Lordi Richard Dannett i tha BBC Breakfast se Putin ka një “një ndikim të madh në atë që ndodh në terren”, përcjell lajmi.net.

“Kur flasim për fuqinë luftarake, ka tre komponentë – është komponenti fizik (tanket, avionët, pajisjet), ka komponentët konceptualë (planet me të cilat gjeneralët vijnë) por më pas është komponenti moral – ky është vullneti. e ushtarëve për të luftuar”, tha ai.

“Ne e kuptojmë se ata u informuan shumë keq, se do të shkonin, se do të lëviznin shpejt, do të mirëpriteshin si paqeruajtës dhe çlirimtarë, por në fakt ajo që ata gjetën ishte se forcat e armatosura të Ukrainës, civilët ukrainas po luftonin me vendosmëri kundër tyre. Këta të rinj janë absolutisht të hutuar, shumë prej tyre janë shumë të rinj, të frikësuar, të rraskapitur nga javët e ushtrimeve”, tha Dannet.

Morali i trupave ruse është dobësuar më tej nga një dështim në sistemet logjistike të ushtrisë, sipas Dannett.

“Këta të rinj, jo vetëm të frikësuar, tani janë të uritur, karburanti për tanket e tyre nuk është i disponueshëm, kështu që ata janë vendosur në një situatë të tmerrshme. Prandaj nuk është çudi që ushtria ruse nuk ka bërë përparim në terren. Atyre u është dashur të përdorin tani këtë taktikë moralisht të pambrojtur të granatimit të civilëve të pambrojtur”, ka thënë ai. /Lajmi.net/