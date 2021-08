​Zyrtarët amerikanë të shëndetësisë rekomandojnë dozën e tretë të vaksinës

Drejtoresha e Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), Rochelle Valenski, tha se doza shtesë duhet të merret tetë muaj pas dozës së dytë të vaksinës Pfizer ose Moderna. Vaksinimi shtesë mund të fillojë më 20 shtator.

Zyrtarët shëndetësorë thanë se ata që morën vaksinën Johnson and Johnson, e cila jepet në një dozë, me siguri do të kenë nevojë për një shtesë, por vendimi do të merret kur të ketë më shumë të dhëna.

Realizimi i planit për vaksinim shtesë varet nga vlerësimi i Administratës së Ushqimit dhe Barnave (FDA) në sigurinë dhe efektivitetin e dozës së tretë, thanë zyrtarët.

FDA dhe Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve javën e kaluar rekomanduan një dozë të tretë të Pfizer ose vaksinës moderne për individët me imunitet të komprometuar.

Deklarata tha se ishte “shumë e qartë” se mbrojtja nga vaksina kundër infeksioneve po binte me kalimin e kohës, siç shihet tani, me variantin delta që po përhapet me shpejtësi.

“Bazuar në vlerësimin tonë të fundit, mbrojtja aktuale kundër sëmundjeve të rënda, shtrimi në spital dhe vdekja mund të zvogëlohet në muajt e ardhshëm, pas një doze shtesë të vaksinës”, thanë ata.

Ekspertët nga Organizata Botërore e Shëndetësisë e kundërshtuan fuqishëm planin amerikan, duke theksuar se vendet e varfra nuk kanë vaksina të mjaftueshme as për dozën e parë.

“Ne planifikojmë t’u japim xhaketa shpëtimi shtesë njerëzve që i kanë tashmë, ndërsa i lëmë njerëzit e tjerë të mbyten sepse nuk kanë jelekë,” tha me ironi drejtori i Situatave Emergjente të OBSH-së Michael Ryan.

Shkencëtarja kryesore e OBSH -së Sumia Swaminatan tha sot se të dhënat aktuale nuk tregojnë se nevojiten vaksina shtesë kundër koronavirusit. Ajo paralajmëroi se lënia e miliarda njerëzve në vende të pa vaksinuara mund të shkaktojë shfaqjen e llojeve të reja të virusit dhe të rezultojë në “situata edhe më të tmerrshme”.