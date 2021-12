​Zhvillimet në PD, Rama: S’kam ndërmend të merrem me kufomat gratanongrata as me dordolecët e papagajtë

Me anë të një postimi në Twitter, sa i përket zhvillimeve të fundit në Partinë Demokratike apo protestën kundër presidentit serb Aleksandar Vuçiq, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama shkruan se nuk do të merret me “kufomat gratanongrata as me dordolecët e papagajtë grata e vinçi”, siç i quan ai.