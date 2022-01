​Zbulohet numri mesatar i partnereve seksuale të meshkujve në 35 shtete të botës

Sondazhi, i cili përdor të dhëna nga 35 vende, përfshiu gjithashtu kroatët në fund të listës me 7.5 partnere. Në krye të listës ishin turqit me 14.5 partnere gjatë gjithë jetës, australianët 13.3 dhe zelandezët 13.2.

Islandezët dhe banorët e Republikës së Afrikës Jugore janë gjithashtu në top 5. Në fund të listës ishin banorët e Indisë me tre partnere seksuale. Pak më mirë se ata janë kinezët me 3.1 dhe në fund janë sllovakët 5.4 dhe gjermanët 5.8.

“Ndërsa është treguar se njerëzit në disa vende kanë më shumë partnerë seksualë se të tjerët, është e rëndësishme të mos krahasohen me këto shifra. Seksi i sigurt, konsensual duhet praktikuar gjithmonë dhe numri i partnerëve seksualë nuk lidhet me nivelin e kënaqësisë së një mashkulli me jetën e tij seksuale”, tha Earim Chaudry nga Manual.

Hulumtimi shqyrtoi gjithashtu informacionin se sa të moshuar në këto vende humbasin mesatarisht virgjërinë e tyre. Më të rinjtë janë islandezët me 15.6-vjeç, të ndjekur nga danezët, suedezët dhe norvegjezët. Malajzianët presin më së shumti, mesatarisht deri në 23-vjeç.

“Hulumtimi ynë tregon se vitet në të cilat meshkujt humbasin virgjërinë e tyre mund të ndryshojnë nëpër botë. Në vendet me një pikëpamje paksa më liberale për seksin, mund të shohim se mosha mesatare është më e ulët”, tha Chaudry.

Mosha e martesës sipas hulumtimit tregon se banorët e Indisë martohen më herët – 26 vjet, ndërsa australianët më së voni – 39.3 vjet.