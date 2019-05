​Zaev: Vendimi i Bogoevskit është i guximshëm dhe etik

“Është shumë me rëndësi secili nga funksionarët të mbajë përgjegjësi në pjesën e kryerjes së obligimeve para qytetarëve, para institucionit dhe shtetit. Gjithmonë kur një pjesë e caktuar nga jeta private nuk do të ndikojë ndaj kryerjes së punëve vlerësojë se është mirë dhe këtë e komentova. Por, kjo është e drejtë e tij për vendim personal dhe moral dhe unë e përshëndes dorëheqjen”, tha Zaev në përgjigjen e një pyetjeve në konferencën e sotme për media në Qeveri.

Ai theksoi se Bogoevski është deputet i shkëlqyer dhe një prej simboleve të Revolucionit të larmë, për këtë arsye, shtoi do të jetë kënaqësi të vazhdojë të punojë me një njeri të tillë edhe në të ardhmen.

“Sido që të vendos dhe në cilin segment të jetës së tij të punojë për mua do të jetë kënaqësi të bashkëpunojë me një njeri që e donë vendin deri në qiell dhe dëshiron të përfshihet në suksesin e saj. Besoj se do të gjejmë mënyra për bashkëpunime të ardhshme”, shtoi Zaev./Alsat/