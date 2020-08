Këtë lajm e ka bërë të ditur Dega e Alternativës në Gjakovë, teksa ka vlerësuar kontributin e të ndjerit.

Ky është njoftimi:

Të dashur miq,

Me dhimbje të thellë ju njoftojmë se sonte ka ndrruar jetë kryetari i Degës së Alternativës në Gjakovë, Gurakuq Dobruna – Kuqi

Kuqi ishte vizionar, krijues, ideator, guximtar dhe largëpamës.

Virtytet e tij nuk do i mungojnë vetëm familjes dhe bashkëpuntorëve, por veprat e Kuqit do i mungojnë gjithë qytetarëve të Komunës së Gjakovës dhe më gjërë.