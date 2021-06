​Varhelyi tregon se çka do të diskutohet në Samitin e liderëve të Ballkanit

Komisioneri evropian për Zgjerimin, Oliver Varhelyi, tashmë ka zhvilluar një takim me kryeministrin shqiptar, Edi Rama.

Varhelyi ka bërë të ditur se në Samitin e sotëm do të diskutohet për zbatimin e Planit Ekonomik dhe të Investimeve për rajonin e Ballkanin Perëndimor.

Tutje, ai bëri të ditur se takimi i sotëm po i paraprinë Samitit të Procesit të Berlinit, i cili do të mbahet më 5 korrik.

“Përpara Samitit të Tiranës me liderët e Ballkanit Perëndimor, u takova me Kryeministrin Edi Rama. Ne do të diskutojmë zbatimin e Planit Ekonomik dhe të Investimeve për rajonin, paraqitur nga KE, si dhe të shkojmë përpara për në Samitin e Procesit të Berlinit me udhëheqësit e rajonit në 5 korrik”, ka shkruar Varhelyi në llogarinë e tij në Twitter.

Në Samitin e sotëm po merr pjesë edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti. /Lajmi.net/