​UEFA dëshiron të prezantojë një finale të paparë të Ligës së Kampionëve

UEFA po konsideron idenë e ndryshimit të modelit sipas të cilit po luhen finalet e Ligës së Kampionëve për momentin, raporton New York Times.

Është shumë e sigurt që së shpejti do të shikojmë “javën e finales së Ligës së Kampionëve” si konceptin me të cilin do të përfundojë sezoni.

Gjysmëfinalet dhe finalet do të luhen në të njëjtin qytet dhe në një lojë, si një lloj finale që do të ngjante me atë që u luajt në Lisbonë sezonin e kaluar.

Në atë kohë, një fund i tillë ishte organizuar nga nevoja e sjellë nga një pandemi koronavirus në Evropë dhe tani ideja është që të zbatohet ai koncept si një zgjidhje e përhershme.

UEFA beson se një finale e tillë e sezonit është dukshëm më emocionuese se ajo e zakonshme e luajtur në dy ndeshje, dhe ndryshimet po përgatiten kur bëhet fjalë për pjesën tjetër të fazës së nokautit.

Do të luheshin nga dy ndeshje deri në gjysmëfinale, por rregulli i golit si mysafir do të shfuqizohej për ta bërë historinë edhe më të pasigurt.

Në javën e fundit të Ligës së Kampionëve, disa ngjarje të tjera do të futeshin për të rritur atraktivitetin e saj, kështu që koncertet, ndeshjet e legjendave dhe finalet e Ligës së Kampionëve të të Rinjve janë planifikuar të luhen të shtunën, një ditë para finales së madhe.