​Tri të katërtat e pacientëve të shëruar nga koronavirusi kanë dëmtime të zemrës

Më shumë se gjysmë viti ka kaluar që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit (COVID-19). Me kalimin e kohës, ekspertët bëhen më të njohur me virusin dhe me kalimin e kohës është bërë e qartë se COVID-19 sulmon shumë më tepër sesa mushkëritë, shkruan kp, transmeton lajmi.net.

Hulumtimi i ri tregon se koronavirusi mund të lërë dëmtime të përhershme të zemrës si rezultat, madje edhe te njerëzit e shëndetshëm më parë që janë shëruar nga simptomat fillestare.

Dy studime të reja nga Gjermania, ekzaminuan efektet e COVID-19 në zemër, me një përqendrim te pacientët e rikuperuar dhe tjetri tek viktimat e moshuara të virusit.

Studimi i parë i botuar në revistën JAMA Cardiology zbuloi se tre të katërtat e pacientëve të shëruar me COVID-19 kishin ndryshime strukturore në zemrën e tyre, edhe dy muaj më vonë.

Studiuesit ekzaminuan rezonancën magnetike të rreth 100 pacientëve që shërohen nga COVID-19 midis moshës 45 dhe 53-vjeç dhe i krahasuan ato me imazhet MR të njerëzve që nuk ishin të infektuar me virusin, por ishin në atë interval të mirë. Shumica e pacientëve me COVID-19 u shëruan në shtëpi, ndërsa 33 u desh të shtroheshin në spital në një moment.

Nga 100 pacientë me COVID-19, 78 patën ndryshime strukturore në zemër. Brenda këtij grupi, 76 kishin një biomarker të gjetur zakonisht te pacientët që kishin pasur një sulm në zemër, dhe 60 kishin inflamacion të zemrës, të quajtur miokardit. Të gjithë pacientët ishin “kryesisht të shëndetshëm” para infeksionit me koronavirus, vunë në dukje studiuesit.

“Të dy pacientët dhe ne u befasuam nga intensiteti dhe përhapja e këtyre gjetjeve dhe se ato janë ende shumë të theksuara, megjithëse sëmundja origjinale kaloi disa javë më parë”, tha bashkautorja e studimit Valentina Puntmann.

Një studim tjetër, i botuar gjithashtu në revistën JAMA Cardiology, rishikoi të dhënat e autopsisë së 39 viktimave COVID-19 të moshës 78 deri në 89-vjeç, të cilët vdiqën në fillim të pandemisë. Studiuesit zbuluan se virusi prekte gjithashtu zemrën në 41% të pacientëve.

“Ne shohim shenja të replikimit viral te njerëzit që janë të infektuar rëndë,” tha bashkautori i studimit Dirk Westermann, një kardiolog në Qendrën Universitare Kardiovaskulare në Hamburg, në përfundimin se ata ende nuk i dinë pasojat afatgjata të ndryshimeve të gjeneve. /Lajmi.net/