​Tri gjëra që çdo grua i meriton nga burri i saj

Çdo person meriton një partner që do ta dojë, respektojë, të jetë me të kur është e nevojshme dhe ta bëjë të lumtur.

Martesa nuk është diçka që prek vetëm partnerët, ajo prek fëmijët dhe lë gjurmë në brezat e ardhshëm.

Ka disa gjëra më të mëdha dhe më të vogla që çdo femër i meriton nga bashkëshorti i saj.

1. Çdo grua meriton një komunikim të hapur, të sinqertë dhe të qëndrueshëm nga bashkëshorti i saj

Komunikimi i shëndetshëm është çelësi për një marrëdhënie të mirë mes një partneri dhe çdo grua e meriton një komunikim kaq të hapur, të sinqertë dhe të qëndrueshëm nga partneri i saj.

Nuk është e rëndësishme vetëm të komunikosh, është e rëndësishme të komunikosh me mirëkuptim.

2. Çdo grua meriton mbrojtje fizike, emocionale dhe financiare nga burri i saj

Burri duhet të jetë ai që fshin lotët e gruas së tij, jo ai që i shkakton, përveç nëse flasim për lot gëzimi. Me burrin e saj, çdo grua duhet të ndihet si personi më i sigurt në botë dhe të ketë dikë me vete që është gati të luftojë për familjen e saj në çdo situatë. Sigurisht që është edhe e kundërta.

3. Çdo grua e meriton kohën e burrit të saj në cilësi dhe sasi

Thuhet se koha është para dhe çdo grua meriton të ketë një burrë që është i gatshëm të investojë në martesën e saj dhe jo vetëm duke kaluar kohë në shtëpi. Martesa do të jetë e lumtur vetëm nëse koha e kaluar së bashku është shpenzuar mirë.

Natyrisht, ajo që vlen për njërën palë vlen edhe për tjetrën dhe ajo që duhet të kenë parasysh të dyja palët është se martesa do të thotë përpjekje e vazhdueshme dhe pasi letrat e nënshkruara nuk do të thotë se gjithçka do të jetë e lehtë.