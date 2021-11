​Të pavaksinuarit në Austri nga nesër “të mbyllur”

Masa e re, e cila u ra dakord në një takim virtual me guvernatorët e provincave, do të hyjë në fuqi në mesnatë, njoftoi kancelari Alexander Schallenberg.

Sipas vendimit të qeverisë, të gjithë qytetarët që nuk janë vaksinuar kundër virusit korona do të gjenden në një “bllokim” të rreptë.

Kështu, ata që nuk kanë një certifikatë vaksinimi të vlefshme, një certifikatë COVID-19 jo më e vjetër se 180 ditë, nuk do të mund të shkojnë më në të gjitha dyqanet.

Me futjen e rregullit “2G”, të pavaksinuarit tashmë janë penguar të hyjnë në ambiente hoteliere, turistike, argëtuese dhe sportive, por edhe në parukeri, sallone bukurie e të ngjashme.

Tani e tutje, ata do të mund të shkojnë vetëm për të blerë furnizime për përdorim të përditshëm, si sende ushqimore dhe higjienike.

Të gjithë personat e pavaksinuar do të mund të dalin nga shtëpia vetëm për të shkuar në punë, për të blerë gjërat e nevojshme ditore, për të vizituar mjekun, për të shkuar në farmaci, për t’u rikuperuar fizikisht dhe mendërisht, pra për të ecur, si dhe për të ndihmuar të tjerët.

Kjo e pamundëson krejtësisht daljen në restorante, bare, diskoteka, por edhe në koncerte apo në kinema, gjë që është ende e mundur vetëm për të vaksinuarit dhe të kuruarit.

Gjithashtu, personat e pavaksinuar kanë të drejtë të takohen vetëm me një person nga një familje tjetër.

Personat e pavaksinuar, siç thuhet, mund të dalin nga shtëpia dhe të vizitojnë kishën, por edhe të shkojnë në shkollë ose kolegj.

Masa e re vlen për të gjithë qytetarët e pavaksinuar mbi 12-vjeç, në mënyrë që të preken edhe fëmijët që janë në moshën për vaksinim, e që nuk e kanë bërë ende.

Individët që kanë marrë vetëm një dozë të vaksinës së bashku me një tjetër do të duhet të testohen rregullisht për t’u përjashtuar nga këto masa.

Gjithashtu, masa e re parashikon shtrirjen e detyrimit për të mbajtur maska për të gjithë qytetarët në ambiente të mbyllura.

Masat e kontrollit do të forcohen dhe se policia do të kontrollojë bllokimin për të pavaksinuarit gjatë çdo aksioni. Policia do të kryejë kontroll në të gjitha objektet ku ndalohet qasja për të pavaksinuarit, por edhe gjatë kontrollit të trafikut.

Ministri i Brendshëm Karl Nehammer theksoi se bllokimi është një urdhër i shtetit që duhet respektuar. Ai tha se tashmë kishte urdhëruar përgatitjen e një plani kontrolli.

“Nga nesër çdo qytetar që ndodhet në Austri duhet të jetë i vetëdijshëm se mund të kontrollohet nga policia. Ne do të kontrollojmë statusin “2G”. Do të kemi dy patrulla shtesë në komunë që do të merren me ato kontrolle të veçanta”, sqaroi ai.