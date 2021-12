​Szijjarto: Hungaria do të vendosë veto nëse BE vendos sanksione ndaj Dodik

Ministri i jashtëm hungarez Peter Szijjarto tha se Hungaria do të vërë veton ndaj një propozimi të mundshëm për të vendosur sanksione ndaj anëtarit të Presidencës së BeH, Milorad Dodik.

Siç shkruan Szijjarto në profilin e tij zyrtar në Facebook, ministrja e re e Jashtme gjermane, Annalena Baerbock, së fundmi kërcënoi me sanksione kundër Dodik.

“Ne jemi të shqetësuar për deklarata të tilla, sepse Bosnje-Hercegovina është afër nesh, ruajtja e stabilitetit dhe paqes në vend është interesi ynë themelor i sigurisë. Berlini është më larg, por jo aq larg sa të mos mund të fluturosh kurrë për në Banja Lluka prej andej. Fluturoni dhe negocioni. Bisedoni me serbët. Me ta, jo për ta. Ndoshta kjo do t’ju ndihmojë të kuptoni situatën”, shkroi Szijjarto.

Ai shtoi se BE-ja mund të vendosë sanksione kundër kujtdo vetëm me vendim unanim të të gjitha shteteve anëtare.

“Dhe për të qenë të qartë, Hungaria nuk do të mbështesë asnjë sanksion ndaj liderit të serbëve në BeH, Milorad Dodik. Nëse ka një propozim të tillë, ne do të vëmë veton ndaj tij. Biseda, jo sanksionet, është ajo me të cilën duhet të merret politika e BE-së për Ballkanin Perëndimor në të ardhmen”, tha ministri hungarez.