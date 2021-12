​Studimi: Si i shkatërron mushkëritë koronavirusi?

Në një studim që mund të ndihmojë në trajtimin më të mirë të personave të infektuar me koronavirus, shkencëtarët në Gjermani kanë treguar se COVID-19 shpesh shoqërohet me dhëmbëza të rënda të indeve të mushkërive.

Një ekip shkencëtarësh të udhëhequr nga Leif-Erik Sander në spitalin Charite në Berlin thotë se dështimi i mushkërive mund të mos shkaktohet nga vetë virusi, por nga reagimi i sistemit imunitar të trupit, ndër të tjera.

Gjetjet e tyre, të publikuara në revistën shkencore Cell, sugjerojnë se virusi Sars-CoV-2 bën që ‘qelizat pastruese’ të sistemit imunitar të shkaktojnë formimin e plagëve që në fund të fundit dëmtojnë mushkëritë.

Një reagim i tillë i sistemit imunitar do të thotë që pacientët me COVID-19 duhet të jenë me oksigjen për një kohë shumë të gjatë ose edhe duhet të ventilohen duke përdorur mushkëri artificiale (ECMO).

Nëse rastin e COVID-19 të rëndë, pacienti ka shumë të ngjarë të zhvillojë sindromën e shqetësimit akut të frymëmarrjes (ARDS).

Në studimin e tyre, shkencëtarët e udhëhequr nga Sander arritën në përfundimin se indet e mushkërive të pacientëve u bënë të dhëmbëzuara, të trasha dhe jo elastike.

Procese shumë të ngjashme ndodhin në fibrozën pulmonare idiopatike, një formë e pashërueshme më parë e dhëmbëve në mushkëri.

Shkencëtarët fillimisht ekzaminuan indet e mushkërive të pacientëve që vdiqën nga COVID-19 nën një mikroskop dhe gjetën tiparet karakteristike të fibrozës së rëndë.

“Pothuajse të gjithë pacientët e prekur kishin dëmtime të mëdha të indeve. Shumica e alveolave u shkatërruan dhe muret alveolare treguan një shkallë të lartë trashjeje. Ne gjetëm gjithashtu depozita kolagjeni kudo, përbërësit kryesorë të indit të mbresë”, tha Peter Boor nga Instituti i Patologjisë në Universitetin RWTH Aachen.

Dështimi i mushkërive zakonisht nuk zhvillohet deri në dy deri në tre javë pasi shfaqen simptomat e para, shpjegoi Sander.

“Kjo sugjeron që dështimi i mushkërive nuk shkaktohet nga riprodhimi i pakontrolluar i virusit, por nga përgjigjet dytësore të strehuesit, duke përfshirë ato që përfshijnë sistemin imunitar.”

Ekipi më pas ekzaminoi qelizat imune në mushkëritë e pacientëve të sëmurë rëndë ose të vdekur si pasojë e COVID-19.

Ata zbuluan se makrofagët grumbullohen në mushkëritë e pacientëve të sëmurë – qeliza imune që largojnë patogjenët dhe mbetjet qelizore, por gjithashtu marrin pjesë në shërimin e plagëve.

Në rastet e rënda të COVID-19, ato duket se vijnë në kontakt me disa qeliza të indit lidhor dhe më pas shumohen fuqishëm dhe prodhojnë sasi të mëdha kolagjeni.

Studimet e mëvonshme në kulturat e qelizave kanë sugjeruar që virusi Sars-CoV-2 shkakton një përgjigje të gabuar të makrofagut. Nga ana tjetër, viruset e gripit nuk e shkaktojnë këtë.

“Prandaj, të dhënat tona tregojnë paralele midis COVID-19 dhe fibrozës pulmonare idiopatike,” tha Antoine-Emmanuel Saliba nga Instituti i Kërkimeve Helmholtz në qytetin gjerman të Wuerzburg.

“Kjo mund të shpjegojë pse disa nga faktorët e rrezikut për Covid-19 janë gjithashtu faktorë rreziku për fibrozën pulmonare idiopatike. Këta faktorë përfshijnë disa gjendje shëndetësore, pirjen e duhanit, gjininë mashkullore dhe njerëzit mbi 60-vjeç.”

Ndryshe nga fibroza pulmonare idiopatike, shkaku i së cilës nuk dihet, plagët te pacientët me COVID-19 mund të hiqen, të paktën pjesërisht, thonë shkencëtarët. Gjatë shërimit nga sëmundja, trashja dhe dhëmbëzat hiqen të paktën pjesërisht.

Një studim më i detajuar i procesit të regresionit të dhëmbëzave në inde mund të kontribuojë në zhvillimin e trajtimeve të mundshme për të dyja sëmundjet ose në parandalimin e dhëmbëve që në fillim.