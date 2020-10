​Sllovenia kufizon lëvizjen në komuna për shkak të COVID-19

Për shkak të rritjes së madhe të infeksioneve me koronavirusi, Sllovenia po shtrëngon masat ekzistuese, kështu që ndalimi i lëvizjes jashtë komunave të banimit do të hyjë në fuqi të martën, njoftoi sonte kryeministri Janez Jansha.

Kufizimi i lëvizjes në komuna së pari do të jetë në fuqi për shtatë ditë për të gjithë vendin dhe relaksimi do të futet gradualisht në rajonet që do të jenë të parët që do të kufizojnë përhapjen e epidemisë, ka shkruar Jansha në Twitter.

“Numri i rasteve të reja të COVID-19 po rritet, kështu që ne po prezantojmë masa të reja nga plani i qeverisë për të kontrolluar përhapjen e epidemisë,” tha ai, duek shtuar se për momentin nuk do të ketë nevojë për të akomoduar të sëmurët në tenda ose ambiente të tjera të ngjashme.

Në Slloveni, 1.675 raste të reja të infeksionit me koronavirus u konfirmuan të shtunën, pesë pacientë vdiqën, i cili është numri i dytë më i madh i pacientëve që nga fillimi i epidemisë, më i madhi pas infeksioneve rekorde prej 1961 një ditë më parë.

Numri i pacientëve në spitale vazhdon të rritet, me 508 pacientë të shtrirë të dielën, 71 prej tyre në njësitë e kujdesit intensiv.

Sllovenia ka pasur një total prej pak më shumë se 23.000 të infektuar që nga fillimi i pandemisë dhe 241 njerëz kanë vdekur.

Aktualisht janë 625.8 të infektuar për 100.000 banorë në 14 ditët e fundit, që është një nga numrat më të lartë në Evropë.

‘Bllokimi’ ka qenë në fuqi që nga e shtuna, kështu që, ndër të tjera, dyqanet janë të mbyllura, përveç atyre që shesin ushqime dhe gjëra të domosdoshme.

Vendimi i shpallur nga Jansha sonte është i papritur, duke marrë parasysh se këto ditë u fol vetëm si një mundësi e fundit.

Mbyllja e komunave, e cila ishte në fuqi në valën e parë të epidemisë në pranverë, u ndesh me kritika dhe protesta.