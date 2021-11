​Sindikata e Shërbimit Civil dhe ajo e Administratës protestojnë nesër para Qeverisë

Sindikata e Shërbimit Civil të Kosovës dhe Sindikata e Pavarur e Administratës së Kosovës kanë njoftuar se nesër duke nisur nga ora 11:00, do të protestojnë në sheshin “Skënderbeu”, në Prishtinë, ku do të kërkojnë realizimin e ligjit të pagave, buxhetimi i mjeteve për implementimin e ligjit të pagave në ligjin për buxhet për vitin 2022, marrëveshjen e përgjithshme kolektive, sigurimin shëndetësor dhe kërkesa të tjera.

Sipas njoftimit, vendimi për protestë është bërë pas mbledhjes së kryesive ekzekutive të SSHCK-së dhe SPAK-ut dhe pas presionit të anëtarësisë së gjer, si dhe pas injorimit të kërkesave themelore nga ana e Qeverisë së Kosovës.

“Ligji i Pagave, buxhetimi i mjeteve për implementimin e ligjit të pagave në ligjin për buxhet për vitin 2022, Marrëveshja e Përgjithshme Kolektive, Sigurimi Shëndetësor, Njohja e përvojës së punës të gjithë zyrtarëve publik – SHC të dëbuar padrejtësisht dhe me dhunë nga puna gjatë viteve të 90-ta, caktimi i pagës minimale si dhe tendenca për frikësimin dhe politizimin e Shërbimit Civil përmes plotësim ndryshimit të ligjit për zyrtarët publik vlerësojnë se Qeveria e Kosovës nuk është duke shprehur gatishmëri të plotë për të diskutuar lidhur me këto kërkesa substanciale të adresuara nga SSHCK-ja dhe SPAK-u. Andaj, konform Ligjit mbi Organizimin Sindikal në Kosovë, si dhe Ligjit për Tubimet Publike, Sindikata e Shërbimit Civil e Kosovës si dhe Sindikata e Pavarur e Administratës e Kosovës morën këtë vendim për protestë, e cila do të mbahet më datën 26.11.2021 duke filluar nga ora 11:00-12:00 në Sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë. Numri i pjesëmarrësve do të jetë i kufizuar për shkak të gjendjes pandemike”, thuhet në njoftim.