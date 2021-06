​Shkencëtarët zbulojnë specie të reja të “bretkosës së çokollatës” në Guinenë e Re

Bëhet fjalë për një specie që, ndryshe nga ajo që preferon habitatet tokësore, jeton në pemë dhe njihet për ngjyrën e gjelbër të lëkurës, por kjo u quajt ‘çokollatë’ për shkak të ngjyrës së saj specifike kafe.

“I afërmi më i ngjashëm i njohur i kësaj specie bretkosash (Litoria mira) është bretkosa e gjelbër australiane. Të dy speciet duken shumë të ngjashme, por njëra është e gjelbër, dhe kjo specie e sapo zbuluar është çokollata, ”tha Paul Oliver pranë Qendrës për Shëndetin Global dhe Sigurinë e Ushqimit, i cili përshkroi zbulimin në një punim të botuar në revistën australiane të zoologjisë.

Australia dhe Guineja e Re ishin të lidhura me tokën kontinentale gjatë një periudhe të gjatë të tercierit të vonë, 2.6 milionë vjet më parë, por tani Guineja e Re është e dominuar nga pyjet e shiut, ndërsa Australia e Veriut dominohet kryesisht nga savana.

Bretkosat jeshile (Litoria caerulea) që jetojnë në pemë mund të gjenden në të gjithë Australinë veriore dhe lindore, dhe Guinenë e Re. “Bretkosa çokollatë” u zbulua në vitin 2016 dhe besohet se jeton në të gjithë Guinenë e Re.

Steve Richards pranë Muzeut të Australisë Jugore theksoi se është e vështirë për shkencëtarët të studiojnë këtë specie amfibësh pasi ajo jeton në zona shumë të ngrohta, me moçal ku jetojnë edhe krokodilët.

“Llojet e reja të bretkosës i kemi quajtur Litoria mira, që në latinisht do të thotë e habitshme ose e çuditshme. Ne ia dhamë atë emër sepse ishim të befasuar kur zbuluam një amfib shumë të ngjashëm me bretkosat australiane që jetojnë në pemë, por janë me ngjyra të ndryshme sesa jemi mësuar”, shpjegoi Oliver.

Ai vuri në dukje se të kuptuarit e shkëmbimit biotik midis Guinesë së Re dhe Australisë Veriore është thelbësore për të kuptuar plotësisht se si zona e pyjeve të shiut dhe savanës zgjerohet dhe zvogëlohet.