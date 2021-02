​Shënohet ditëlindja e heroit Hamëz Jashari dhe Dita e Gjimnazit

Për nder të ditëlindjes së 71-të të heroit kombëtarë Hamëz Jashari, njëherit ditëlindjes së shkollës, gjimnazit “Hamëz Jashari”, i pari i komunës, Bekim Jashari, bashkë me pjesëtarë të familjes Jashari, nënkryetarin Nuredin Lushtaku, shoqatat e dala nga lufta e UÇK-së, shkrimtarë të shumtë e qytetarë, shënimin e kësaj dite e filluan me nderime tek busti i Heroit Hamëz Jashari, në Skenderaj.

Kremtimi i kësaj dite vazhdoi me homazhe tek kompleksi Memorial Adem Jashari, pranë varrit të heroit Hamëz Jasharit, në Prekaz, në shenjë nderimi për sakrificën e pashembullt të tij dhe familjes Jashari.

Me këtë rast Jashari tha se këtë ditë e bënë edhe me madhështore, suksesi i këtij gjimnazi dhe artistes tonë Arbnora Idrizi, ku nder të tjera theksoi se përkrahja e tij për artistet e komunës nuk do të mungoj asnjëherë.

“Bëmë nderime pranë varreve të dëshmoreve këtu në Prekaz, gjegjësisht pranë babushit, në ditëlindjen e tij të 71-të. Sot këtu kemi edhe znj. Arbnora Fejza Idrizi, e cila mbrëmë ka marrë lajmin e jashtëzakonshëm, për të gjithë ne, rekordin e ri me flamurin me të madh origami në botë”, tha nder të tjera Jashari.

Ndërsa fituesja e rekordit Guinness, Arbnora Fejza Idrizi u shpreh mirënjohëse edhe një herë për përkrahjen e dhënë nga ana e komunës e në veçanti nga ana e Kryetarit Jashari.

“Vërtetë jam shumë e nderuar që jam sot këtu, afër familjes Jashari dhe është një nder i veçantë që rekordin botëror t`a fitojë përmes Gjimnazit “Hamëz Jashari”. Dua të falënderoj Kryetarin Jashari për mbështetjen e ofruar”, tha Fejza Idrizi.

Për këtë ditë të shënuar Gjimnazi “Hamëz Jashari”, kishte organizuar manifestimin qendror, në të cilin “Shoqata e Shkrimtarëve dhe kritikëve shqiptar promovoi librin për Adem dhe Hamëz Jasharin.

Jashari në organizimin e kësaj shkolle uroi nxënësit dhe mësimdhënësit për përvjetorin e shkollës si dhe apeloi historianët shqiptarë që të shkruajnë lidhur me historinë e lavdishme të popullit tonë.

Në anën tjetër drejtori i Gjimnazit “Hamëz Jashari”, Hajdar Beka, ngriti lartë kontributin e familjes Jashari në shtet formimin e Kosovës.

Shënimi i ditës së Gjimnazit vazhdoi me interpretimin e poezive nga nxënësit e kësaj shkolle, në nderim të heronjve e dëshmorëve të kombit.

Në fund Kryetari Jashari nga shkrimtarë të njohur shqiptarë pranoi libra me poezi dhe piktura të heronjve tonë Hamëz e Adem Jashari.