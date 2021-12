​Shenjat që na dërgojnë dhëmbët përmes dhimbjes

Dhimbje apo thjesht mbindjeshmëri?

Dhimbja është një sinjal që trupi na dërgon dhe na tregon se diçka nuk është në rregull dhe nuk është kurrë e mençur ta injorojmë atë, veçanërisht nëse ajo intensifikohet dhe bëhet më e fortë. Kur një dhëmb dhemb vetvetiu në mënyrë spontane, pa asnjë stimul, në shumicën e rasteve kërkohet të shkosh te dentisti.

Kur dhemb të gjithë ose disa dhëmbë, zakonisht bëhet fjalë për një qafë të mbindjeshme, dhe konkretisht për këtë lloj dhimbjeje ajo ndryshon, kështu që për shembull dhëmbët dhembin për dy javë, dhe dy javët e ardhshme dhimbja zvogëlohet dhe ndalet.

Sot ekziston një industri e tërë pastash dhëmbësh për dhëmbët me mbindjeshmëri pasi ky është një rast mjaft i zakonshëm. Ka edhe procedura në zyrë që mund të përmirësojnë gjendjen e shkaktuar nga mbindjeshmëria e dhëmbëve, por kjo nuk është një gjendje që kërkon domosdoshmërisht një vizitë te dentisti.

Këshilla shtesë: Nëse filloni të përdorni pastën e dhëmbëve për dhëmbë me mbindjeshmëri, mos përdorni dhe kombinoni pastat e dhëmbëve me qëllime të tjera, p.sh. ato për zbardhjen.

Shenjat që na dërgon dhëmbi

Kur dhëmbët dhembin ëmbël dhe thartë, ky sinjal shpesh mund të jetë një simptomë e kariesit, veçanërisht nëse bëhet fjalë për një dhëmb të vetëm. Në këtë rast, dhëmbi na paralajmëron me kohë që të vizitojmë dentistin.

Kur bëhet fjalë për dhimbjen nga stimujt termikë, më e zakonshme është dhimbja e ftohtë. Ka dy lloje dhimbjesh: njëra që mund të largohet vetë dhe zgjat për disa sekonda dhe ndalon pasi stimuli është zhdukur dhe dhimbja tjetër kur dhëmbi pas stimulit është i ftohtë, ende reagon dhe dhemb pas një minute ose dy është simptomë e inflamacionit të pulpës dentare dhe kërkon trajtim dentar sepse në të kundërt mund të shfaqen komplikime.

Dhimbja nga nxehtësia është një simptomë e një procesi të avancuar në pulpën dentare dhe karakterizohet nga dhimbje të forta dhe pacientët zakonisht kërkojnë ndihmë vetë.

Dhimbje e mprehtë, e shurdhër dhe pulsuese: Diagnozat që lidhen me inflamacionin e vetë pulpës dentare karakterizohen nga dhimbje të mprehta dhe në rastin e inflamacionit të indit përreth, si p.sh. inflamacion lokal i mishit midis dy dhëmbëve të shkaktuar nga një copë ushqimi. atëherë shfaqen dhimbje të shurdhër. Dhimbja pulsuese shoqërohet më së shpeshti me inflamacion nervor. Nëse dhimbje të tilla intensifikohen dhe forcohen çdo ditë e më shumë, atëherë ato kërkojnë një vizitë në zyrë.

Dhimbjet reflekse

Dhimbja që buron nga muskuli përtypës mund të reflektohet dhe më pas pacienti ndjen një dhimbje dhëmbi. Gjithashtu, dhimbja shpesh është refleksive dhe reflektohet në dhëmbin ngjitur ose dy ose tre dhëmbë pranë atij të dhimbshëm dhe mund të reflektohet edhe në nofullën e kundërt. Në këtë rast, pacientët shpesh nuk e dinë as se cili dhëmb dhemb. Gjithashtu, dhimbja në muskulin mastikator mund të reflektohet drejt e në dhëmb, kështu që mund të ndodhë që pacienti të ketë një nyje të lënduar në muskul dhe sipas dhimbjes që ndjen të duket sikur ka inflamacion nervor. Edhe pse raste të tilla nuk janë të zakonshme, diagnoza në kohë dhe e mirë nga dentisti është shumë e rëndësishme.

Dhëmbi i lënduar për shkak të sinusitit?

Një dhimbje specifike që nuk ka lidhje me stomatologjinë është sinoziti dhe pacientët vijnë në zyrë për shkak të dhimbjes në një seri të tërë dhëmbësh në nofullën e sipërme. Edhe pse dhëmbët e tyre duket se u dhembin, sinuset e tyre nofull në të vërtetë dhembin. Një dhimbje specifike është në fakt dhimbje e gjithë mukozës, përkatësisht mbindjeshmëria e mukozës manifestohet me djegie në brendësi të zgavrës së gojës, dhe më së shpeshti shfaqet te gratë në post-menopauzë dhe shoqërohet me ndryshime në mukozë për shkak të ndryshimeve hormonale.