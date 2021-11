​SHBA vëzhgon grumbullimin e mundshëm të trupave ruse pranë Ukrainës

Sipas The Washington Post, zyrtarët amerikanë janë të shqetësuar për lëvizjet e pashpjegueshme të njësive ushtarake ruse në zonë.

Videot e postuara në mediat sociale tregojnë trena ushtarakë dhe autokolona kamionësh që lëvizin tanke dhe raketa në jugperëndim të Rusisë pranë Ukrainës.

Një zyrtar amerikan, duke folur në bazë të anonimitetit, konfirmoi se kishte pasur disa lëvizje, megjithëse jo aq të mëdha sa rritja e forcave të Moskës në fillim të këtij viti.

“Ne jemi të vetëdijshëm për raportet publike të aktivitetit të pazakontë ushtarak rus pranë Ukrainës,” u tha Kirby gazetarëve.

“Ne do të vazhdojmë të konsultohemi me aleatët dhe partnerët për këtë çështje… Siç kemi thënë më parë, çdo veprim shkallëzues ose agresiv do të ishte një shqetësim i madh për Shtetet e Bashkuara,” shtoi ai.

Rritja vjen menjëherë pasi sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së Lloyd Austin vizitoi rajonin e Detit të Zi, duke u ndalur në vendet partnere të NATO-s, Ukrainën dhe Gjeorgjinë dhe anëtarin e plotë të aleancës, Rumaninë, për të shprehur solidaritetin dhe për të ndërtuar më shumë mbështetje për përballjen me Rusinë në zonë.

Separatistët e lidhur me Rusinë në Ukrainën lindore janë duke luftuar me forcat qeveritare të Ukrainës që nga viti 2014.

Gjithashtu në vitin 2014, trupat ruse pushtuan rajonin e Krimesë të Ukrainës, duke shkaktuar sanksione të ashpra perëndimore ndaj vendit.

Në mars, vetëm disa javë pas inaugurimit të presidentit Joe Biden, Rusia grumbulloi mijëra trupa, pajisje të rënda ushtarake, anije detare dhe avionë në kufirin me Ukrainën dhe në Krime, duke i mbajtur për javë të tëra dhe duke shkaktuar frikën e një pushtimi.

Moska i quajti lëvizjet një stërvitje, por shumë nga asetet ushtarake mbetën për javë të tëra dhe analistët e panë atë si një paralajmërim për Biden.

Uashingtoni ka refuzuar të pranojë pretendimin e Rusisë për Krimenë dhe ka dërguar ndihmë vdekjeprurëse ushtarake në Kiev për t’u përdorur në luftimin e separatistëve.

Moska e ka bërë të qartë refuzimin e saj ndaj çdo përpjekjeje për të sjellë Ukrainën, një ish-pjesë e Bashkimit Sovjetik, në aleancën e NATO-s.

Kirby tha se Uashingtoni do të konsultohej me aleatët dhe partnerët për rritjen e raportuar ruse.

“Ne vazhdojmë të mbështesim uljen e tensionit në rajon dhe zgjidhjen diplomatike të konfliktit në Ukrainën lindore”, tha ai, transmeton AFP.