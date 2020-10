Numri i infeksioneve të koronavirusit në Shtetet e Bashkuara është rritur me 38.984 në 24 orët e fundit dhe 672 njerëz kanë vdekur.

Numri i përgjithshëm i të infektuarve arriti në 7,475,262 dhe 210,232 njerëz kanë vdekur që nga fillimi i epidemisë, raporton Reuters.

Shtetet e Bashkuara janë vendi me numrin më të madh të rasteve në botë, pasuar nga India me 6,832,646 raste dhe Brazili me gjithsej 4,978,531 raste.