​SBAShK-u letër Kurtit: Pse kështu kryeministër?

Kurti ditë të më parë pati deklaruar se “sikurse në skenën politike që ka pasur nevojë për ndryshime, në shumë sektorë të shoqërisë ka nevojë për ndryshime”, duke i fajësuar edhe disa kryetarë të sindikatave për gjendjen e keqe në arsim e në shëndetësi.

Në letrën e SBAShK-ut të nënshkruar nga kryetari Rrahman Jasharaj, i kërkohet kryeministrit Kurti që të lë të lirë vullnetin e anëtarësisë në mënyrë që përmes delegatëve të zgjedhur të vendoset për kryetarin e ri.

“Kryeministër Kurti ta lëmë në vullnetin e anëtarësisë e përmes delegatëve të zgjedhur nga ata të vendoset për kryetarin e ri të SBASHK-ut sepse këtë vullnet nuk mund të ndryshojë e mohoj askush, pra as ju si Kryeministër, apo dikush tjetër nga institucionet e Kosovës”, thuhet në letrën publike të SBAShK-ut drejtuar kryeministrit.

Sipas SBAShK-ut, të pakënaqur me qasjen e kryeministrit Kurti janë shprehur edhe Komiteti i Sindikatave Evropiane të Arsimit (ETUCE) dhe nga Unioni Evropian i Sindikatave të Shërbimeve Publike (EPSU)

“Kryeministër të ruhemi sidomos në komunikim me ndërkombëtarët që të mos deklarojmë e të mos shkruajmë gjëra të cilat nuk qëndrojnë dhe për të cilat nuk kemi as edhe një argument”, thotë SBAShK.

Kjo është letra e plotë përmes së cilës SBAShK i është drejtuar kryeministrit Kurti:

“I nderuar Kryeministër Kurti mora një informatë nga Komiteti i Sindikatave Evropiane të Arsimit (ETUCE) dhe nga Unioni Evropian i Sindikatave të Shërbimeve Publike (EPSU) se ju i jeni përgjigjur shkresës së tyre që të kanë dërguar më 9 dhjetor 2021. Na erdhi keq kur kuptuam se ata janë të indinjuar e shumë të pakënaqur me ato që u ke thënë dhe prandaj duke parë se Ju vazhdoni të keni qasje të gabuar për sindikatat dhe tentoni të ndikoni në zgjedhjen e udhëheqjes në SBASHK dhe Federatën e Sindikatës së Shëndetësisë, kryetari i ETUCE Larry Flanagan, drejtorja evropiane e ETUCE-së Susan Flocken dhe sekretari i përgjithshëm i EPSU Jan Willem Goudriaan kanë shprehur pakënaqësinë e tyre duke i dërguar letër Komisionerit të Bashkimit Evropian për Punë dhe Drejtësi Sociale, Nicolas Schmit që ai të ngrit këtë çështje dhe të marr hapa konkret bazuar në kompetencat që ka.

I nderuari Kryeministër Kurti po ju kujtoj edhe një herë se qasja juaj ndaj sindikatave dhe tendenca që të ndikosh se kush duhet e kush jo t’i udhëheq ato është e gabuar. Nuk qëndron vlerësimi juaj dhe për këtë nuk ke as edhe një argument, kur u paske deklaruar me shkrim zotërinjve Flanagan e Gourdiaan dhe znj. Flocken se deklaratat tuaja për ndryshime në drejtimin e sindikatave nuk duhet të përceptohen në asnjë mënyrë si kërcënim ndaj pavarësisë së atyre sindikatave. U paske shkruar edhe se këta të fundit mund dhe duhet të zgjedhin gjithmonë udhëheqjen e tyre në zgjedhje të lira, të ndershme dhe transparente. Por se drejtuesit aktual të këtyre sindikatave nuk pasqyrojnë vullnetin e vërtetë demokratik të anëtarëve të tyre, përkundrazi, ato u instaluan nga qeveritë e korruptuara, neoliberale të së kaluarës.

I nderuar Kryeministër vazhdo të mendosh e të deklarosh çfarë të duash, por e vërteta të demanton në këtë që keni thënë. Viti 2017 ishte vit i zgjedhjeve në SBASHK dhe ato ishin zhvilluar në të gjitha nivelet sindikale me transparencë e duke respektuar Statutin e SBASHK-ut. Kongresi i mbajtur më 24 shkurt 2018 kishte zhvilluar punimet në prani të medieve dhe me pjesëmarrjen e shumë mysafirëve ndërkombëtarë dhe ata kishin parë nga afër se kryetari Jasharaj nuk u instalua nga dikush, por u zgjodh me votën e lirë e të fshehtë të delegatëve të Kongresit dhe ka besimin e plotë të të gjithë anëtarësisë. Edhe viti 2021 ishte vit zgjedhor dhe ky aktivitet po i afrohet fundit duke zgjedhur organet udhëheqëse që nga shoqatat e shumta sindikale në çerdhe, Arsimin Parauniversitar, në Universitete dhe në institucione të kulturës. Kongresi i radhës do të mbahet më 2 prill 2022 dhe prapë në prani të medieve e me pjesëmarrjen e shumë mysafirëve nga sindikatat mike dhe me përfaqësuesve të lartë të EUCE delegatët me votën e lirë e të fshehtë e në garën mes dy a më shumë kandidatëve do të vendosin se kush do t’i udhëheq në mandatin e radhës dhe i pëlqeu dikujt ajo, njëri nga kandidat serioz edhe për një mandat jam unë Rrahman Jasharaj.

Kryeministër Kurti ta lëmë në vullnetin e anëtarësisë e përmes delegatëve të zgjedhur nga ata të vendoset për kryetarin e ri të SBASHK-ut sepse këtë vullnet nuk mund të ndryshojë e mohoj askush, pra as ju si Kryeministër, apo dikush tjetër nga institucionet e Kosovës.

Kryeministër të ruhemi sidomos në komunikim me ndërkombëtarët që të mos deklarojmë e të mos shkruajmë gjëra të cilat nuk qëndrojnë dhe për të cilat nuk kemi as edhe një argument.”