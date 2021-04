​Rukiqi për mbylljen e gastronomisë: Do të miratohet vendimi për përkrahje financiare të bizneseve

Kështu është vendosur në takimin që patën përfaqësues të gastronomisë dhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi me ministrin e Shëndetësisë, Arben Vitia, ministren e Tregtisë dhe Industrisë, Rozeta Hajdari dhe ministrin e Ekonomisë, Hekuran Murati.

Rukiqi tregon se masa për mbyllje totale për 12 ditë u vendos edhe përkundër kundërshtimeve që patën.

Por krahas këtij vendimi thotë se do të miratohet vendimit për përkrahje financiare të bizneseve që preken nga masat e reja, siç është qiraja dhe pagat e punëtorëve.

“Nga takimi me Ministrat Vitia, Hajdari dhe Murati. Pavarësisht kundërshtimit tone, për çfarëdo lloj mase kufizuese, masa te reja kufizuese do te ketë. Masat do te jene te kufizuara ne kohe: 12 ditë. Krahas vendimit për masa te reja kufizuese, do të miratohet vendimi për përkrahje financiare te bizneseve qe preken nga masat e reja (qiraja + pagat e punëtoreve)”, shkruan Rukiqi në “Facebook”. /Lajmi.net/