​Rizvanolli thotë se e ka prioritet kompletimin e bordit të ZRRE-së

Ajo tha se si Qeveri nuk do t’i thonë asgjë ZRRE-së sa i përket çështjes së liberalizimit të tregut të energjisë, derisa potencoi se ZRRE është institucion i pavarur dhe nuk i takon qeverisë që t’i thotë diçka për këtë çështje.

Është prioritet i qeverisë tonë dhe ministrisë që unë e drejtoj që të kemi një kuorum të bordit të ZRRE-së sa më shpejt që është e mundur, mirëpo kuorum me njerëz profesionist që i kemi, të pavarur nga interesat politike dhe biznesore në mënyrë që ZRRE të mund të vazhdojë punën e tyre sipas mandatit të tyre ligjor. Sa i përket asaj se a do t’i themi ne dhe çka do t’i themi ne ZRRE-së në lidhje me liberalizimin e tregut të bëjë në hapat e ardhshëm, ne nuk do t’i themi asgjë për këtë, sepse kjo është kompetencë e tyre, ata janë rregullator i pavarur dhe nuk na takon neve si qeveri të ju themi atyre diçka për këtë punë”, tha ajo.

Asaj i ka reaguar kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) Ramush Haradinaj, i cili komentoi deklaratën e saj se nuk do t’i thonë asgjë ZRRE-së sa i përket çështjes së liberalizimit të tregut të energjisë.

Haradinaj tha se nëse ata nuk do t’i thonë asgjë shtrohet pyetja pse i kanë zgjedhur si qeveri.

“Qeveria ka në kompetencë hartimin e strategjisë për energjinë dhe mbanë përgjegjësinë në rast se merret çmimi. E deklarimi se do t’i nominojmë profesionistët është i panevojshëm sepse ajo vetëkuptohet, pra nuk duhet të nominohen të tjerë. Ndërsa, të thuhen se janë bord i pavarur dhe ne nuk do t’i themi asgjë atëherë shtrohet pyetja pse ju kemi zgjedhur, a keni përgjegjësi ju nëse rritet çmimi i energjisë. Mbani përgjegjësi direkte si qeveri nëse rritet çmimi i energjisë”, tha ai.

Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së Arben Gashi, ka kërkuar nga qeveria që të deklarohen se a janë për liberalizim të tregut apo janë për sistem të kontrolluar nga shteti.

“Po më intereson a jeni për liberalizim të tregut apo jeni për sistem të rregulluar apo të kontrolluar nga shteti. Të paktën këtë mundeni të na thoni në këtë Kuvend, besoj që ministrja e nderuar, doktorë e shkencave mund t’iu ndihmojë në definimin e qëndrimit se a jeni, se tash jeni në qeveri dhe kur jeni në qeveri të paktën këtë e dini, cili është orientimi , drejtë tregut të lirë apo është orientimi drejtë sistemit të kontrolluar nga qeveria”, tha ai.