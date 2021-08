​Ringjallja ekonomike varet nga vaksinimi, thirrje për largimin e burokracive në procesin e imunizimit

Rukiqi me këtë rast tha se për funksionim normal të institucioneve edhe të ekonomisë duhet të bëhet vaksinimi masiv.

Madje sipas tij, të gjithë ata që po hezitojnë të vaksinohen po kontribuojnë në moszhvillimit të vendit edhe moskthimit të vendeve të punës.

Ai ka kërkuar veprime konkrete nga institucionet përgjegjëse dhe ka lutur kompanitë e sektorit privat që të vaksinojnë punëtorët e tyre..

“Ne këtë bashkëpunim e kemi filluar dhe e kemi vazhduar edhe për masat që duhet të respektohen edhe për vaksinim masiv. Për funksionim normal të institucioneve edhe të ekonomisë duhet të bëhet vaksinimi masiv Nuk mund të rikthemi në normalitet pa vaksinim masiv. Të gjithë ata që po hezitojnë të vaksinohen po kontribuojnë edhe moszhvillimit të vendit edhe moskthimit të vendeve të punës. Të vaksinohen të gjithë, sidomos kompanitë e sektorit privat. Duhen edhe veprime konkrete nga institucionet”, tha kryetari i OEK.

Ndërsa, Emini ka rekomanduar institucionet përkatëse për heqjen e burokracive në procesin e rezervimit të terminëve për vaksinim.

“Disa rekomandime i kemi për t’i prezantuar e para terminët, caktimi i terminëve pa proceduar burokratike; mundësimi i vaksinimit në qendrën më të afërt jo në vendbanimin zyrtarë; ekipet mobile që do të funksionin në mënyrë proaktive që shkojnë në kompani të mëdha për të kryer vaksinimin, por edhe për zonat rurale; riorganizimi i resurseve, puna në vikende; edhe vaksinimi në sheshe në qendra tregtare, ka vende që e kanë bërë edhe në bare; Qeveria të negociojë që vaksinimi të njihet edhe në vendet e tjera që t’i hapur rrugë lëvizjes së lirë. Këto rekomandime do t’i dërgohen MSh-së dhe do të kemi edhe aktivitet të tjera”, tha ajo./Lajmi.net/