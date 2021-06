​Rama: Mini-shengeni është projekt strategjik për rajonin, kemi përkrahjen e BE-së për të

Këto deklarata ai i bëri në një konferencë të përbashkët për media me komisionerin evropian për zgjerim, Oliver Varhelyi, pas Samitit të Tiranës, i cili mblodhi në Tiranë liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Rama përmendi edhe takimin e 5 korrikut në kuadër të Procesit të Berlinit, për të cilin tha se do të jetë i fundit i atij formati.

“Mbesim të palëkundër në qëndrimin se projekti që njihet si mini-shengen është një projekt strategjik me përfitime të jashtëzakonshme ekonomike, sociale e politike për rajonin dhe më vjen mirë që sinergjia e këtij visioni me BE-në është e plotë. Ne shpresojmë që procesi i Berlinit të kalojë në duart e Bashkimit Evropian, me dëshirën që takimi i 5 korrikut në kuadër të këtij procesi, të jetë i fundit në formatin e deritanishëm dhe ai i vitit të ardhshëm të bëhet në një format nën kujdesin e Komisionit Evropian, me praninë e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të BE-së. Kjo është ambicie që e ndajmë plotësisht me komisionerin. Nëse ne bëjmë hapa në drejtim të njëjtësimit të lirive të BE-së, ideja është që këta hapa të na njihen edhe në BE, qoftë në aspektin e tregtisë, të qeverisjes, të të dhënave dhe mundësive” ka thënë Rama.

Tutje, ai përmendi marrëveshjen bilaterale që Shqipëria ka arritur para pak ditësh me Hungarinë për lirinë e lëvizjes së qytetarëve në periudhën post-CoViD.

“Siç e dini, para dy ditësh edhe me Hungarinë, në mënyrë bilaterale kemi rënë dakord për lëvizjen e lirë pa detyrime ekstra, pa teste, histori e gjëra të tilla, vetëm pse nuk jemi anëtarë të BE-së. Sot komisionerit i janë paraqitur kërkesat e të gjitha vendeve të Ballkanit që karta e gjelbër digjitale e qytetarëve të vendeve të rajonit tonë të njihet në gjitha hapësirat dhe të lëvizim lirshëm si qytetarë të BE-së”, tha Rama tutje.