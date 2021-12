​Rama: “Ballkani i hapur”, mekanizëm për të jetësuar procesin e Berlinit

Rama shtoi se Ballkani i Hapur është një nismë që bëhet për të mirë të ekonomisë, pasi heqja e kufijve lehtëson lëvizjen e mallrave dhe shton eksportet.

“Për sa i takon mekanizmit për Ballkanin e Hapur, ne jemi të hapur që kemi nisur me marrëveshjet kuadër për të jetësuar procesin e Berlinit. Ne kemi dy marrëveshje të nënshkruara më parë me Kosovën dhe Malin e Zi, për një ndalim në kufijtë tanë. Edhe me Maqedoninë e Veriut jemi gati për marrëveshjen. Fakti është që jetojmë në një gjeografi që nuk e kemi zgjedhur, në këtë hapësirë gjeografike që jetojmë, jemi në kushtet që duhet të bëjmë çmos të shtojmë prodhimin dhe eksportet. Por tregu është i fragmentarizuar dhe nuk ndihmon në rritjen e eksporteve”, tha ndër të tjera Rama.