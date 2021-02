​Qytetarët kundër mbylljes, fajësojnë partitë politike për mosrespektim të masave

Javën e fundit janë shtuar dukshëm rastet e reja me Covid-19. Madje, IKSHPK rekomandoi Qeverinë që të ndërmarrë masa rigoroze për të parandaluar shpërndarjen e virusit. Mirëpo, qytetarët mendojnë se masat aktuale, nëse respektohen në përpikëri janë të mjaftueshme. Qytetarët e anketuar nga KosovaPress-i thonë se nuk po mbahet distanca e as nuk po vendosen maskat. Për këtë fajësojnë subjektet politike, duke thënë se ka ndikuar edhe fushata zgjedhore që të mos respektohen masat.

Feriz Ramadani, njëri ndër qytetarët që këtë të shtunë frekuentojë sheshet e Prishtinës thotë se masat aktuale do të mjaftonin, po që se do të respektoheshin në përpikëri, duke u shprehur kundër kufizimit të lëvizjes.

“Masat shtesë për Covid s’di a kishin pas ndonjë rëndësi. Distanca, maska dhe pastrimi i duarve janë të mjaftueshme, në qoftë se i kishim mbajt këto, po as këto nuk po i mbajmë…

Masat e tjera si mbyllja, nuk i shoh efektive se në qoftë se ne gjithë ditën jemi të lirë dhe shpërndajmë Covid në mbrëmje edhe ashtu e kemi”, thotë ai.

Nera Fejzullahu një qytetare thotë se duhet të bëjnë të njëjtën gjë që janë duke bërë shtetet e rajonit, pasi në Kosovë deri tashmë janë bërë mjaft gabime nga elita politike, duke shtyrë edhe popullin të mos përfill masat.

“Nëse mbyllet ne disa shtete qe janë shumë ma të mëdha, nëse mbyllet edhe te ne duhet me vlej ai ligj. Po është krijua një tollovie, ti ec rrugës ki kontakt me dikon e hekë maskën, po të futesh në kafe t’i duhesh me heq maskën ku janë 70-80 persona brenda. Këtë nuk po mundem me kuptu, pastaj këta vetë kryesorët (elita politike) kanë bërë disa gabime… dhe vetë ja kanë qel rrugën popullit”, thotë ajo.

Beqir Konxheli një qytetar tjetër, thotë se diçka duhet të ndermirët, por jo të mbyllet prapë për shkak se do të dëmtohet ekonomia e vendit.

Ai gjithashtu thotë se prej përfundimit të fushatës vëren se nuk po respektohen masat

“Jo masa shumë rigoroze s’kanë kuptim veç diçka duhet me u ndërmarrë për shkak te situatës se po shihet që është jo e mirë. Mbyllja totale kish me qenë zgjidhje me i zvogëlo rastet por nuk kish me qenë zgjidhje e mirë për gjendjen ekonomike. Këto ditëve fundit po shihet, prej fushatës e këndej që masat nuk po respektohen si më herët”, thotë ai.

Ismet Namani një qytetar tjetër thotë së gjendja ekonomike është e rëndë e sidomos sektori i gastronomisë, megjithatë këshillon të merren parasysh mendimet e eksperteve dhe OBSH-së

“Kur shtete ma të zhvilluara të Evropës në krye me Amerikën e dinë se Covid-19 është i rrezikshme për shëndetin e njeriut, ne gjithsesi duhet t’i marrim shumë parasysh ato mendimet e ekspertëve, dhe OBSH-së. Ka mundur me ndikua edhe fushata ne rritjen e rasteve, mirëpo nëse ne do të jemi rigoroz ndaj vetvetes mundemi me u mobilizua edhe me pas efektin e vetë, nuk kisha thonë krejt me u blloku, se gjendja ekonomike është e rëndë, sidomos ne gastronomi”, thotë ai.

Lul Kolgeci, një qytetar nga Suhareka thotë se mbyllja e njerëzve nuk ka ndonjë efekt pasi edhe pas kufizimit të lëvizjes qytetarët mblidhen me njeri-tjetrin. Ai gjithashtu thotë se policia po dënon qytetarët për maska kur ata nuk kanë maskë fare.

“Ne jemi tipa të lëvizshëm edhe pas 6-ve edhe pas 8-ve, pas 12-ve prapë njerëzit bëhen bashkë… (nuk mendoj qe duhet me u mbyll) është gjendja stabile, mbyllja tjetër është e panevojshme, edhe duke e pasur parasysh bizneset e vogla që i dëmton. Maskat nuk po i mbajnë shumë, si të shohin policinë nga larg e vendosin, polici i sheh edhe nuk reagon, Ka raste kur hyn ne lokale vet pa maske dhe dënon tjetrin pse nuk e ka vendos maskën”, thotë ai.

Ndërsa qytetari Skënder Kolgeci thotë se po të kishte mbyllje do të kishte më pak raste, pasi kështu po veprojnë edhe shtetet evropiane të cilat kanë marrë masa për mbrojtje nga Covid-19.

“Besoj qe duhet me pas masa shtese sepse vetëm po rritet numri i rasteve ne Kosovë. Po të kishim mbyllje te njerëzve kishim pas me pak kontakt më pak me njeri tjetrin, kish pas zbritje te rasteve, si ne krejt Evropën. Çdo shtet të Evropës kanë marre masa te mbyllen njerëzit”, thotë ai.

Në kategorizimin e ri të komunave, disa prej tyre që ishin më parë në zonën e verdh dhe të gjelbër tani janë kthyer në të kuqen. Nga mbrëmë në zonën e kuqe janë gjashtë komuna: Prishtina, Fushë Kosova, Obiliqi, Zveçani, Peja dhe Lipjani.