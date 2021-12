​Qindra njerëz protestojnë në Bruksel kundër mbylljes së kinemave e teatrove

Protestuesit u mblodhën në Mont des Arts dhe brohorisnin slogane ndërsa disa luanin instrumente muzikore.

Vendi ka futur një numër kufizimesh të reja pasi numri i rasteve të koronavirusit është dyfishuar gjatë javës së kaluar. Këto janë kryesisht raste të varianteve të koronavirusit të omicron.

Hapësirat e brendshme si kinematë, teatrot, sallat e koncerteve dhe konferencat do të duhet të mbyllin dyert e tyre dhe qasja e publikut në stadiume dhe ngjarje sportive do të ndalohet. Panairet për Krishtlindje në natyrë mund të mbeten të hapura me kapacitet të kufizuar, por parqet argëtuese do të duhet të mbyllen.

Belgjika deri më tani ka raportuar më shumë se dy milionë raste, me të paktën 28.149 vdekje.