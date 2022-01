​“Putini s’do të ndalet”, paneli i Senatit amerikan afër miratimit të sanksioneve kundër Rusisë

“Ne nuk mund të kemi një moment në Munih përsëri,” tha kryetari demokrat i panelit Bob Menendez nga Nju Xhersi për CNN, duke iu referuar marrëveshjes së vitit 1938 me të cilën aleatët i dhanë Adolf Hitlerit pjesë të Çekosllovakisë, duke besuar se kjo do të shmangte luftën.

“Putini nuk do të ndalet nëse beson se perëndimi nuk do të përgjigjet. Ne pamë atë që ai bëri në 2008 në Gjeorgji, pamë se çfarë bëri në 2014 në ndjekje të Krimesë. Ai nuk do të ndalet,” tha Menendez.

Menendez tha se ai besonte se negociatat dypartiake për sanksione të rënda ishin “afër”, pavarësisht mosmarrëveshjeve me republikanët nëse masat duhet të vendosen para ose pas çdo pushtimi rus. Qeveria britanike premtoi të rrisë sanksionet kundër Putinit dhe bashkëpunëtorëve të tij.

Tensionet në kufirin me Ukrainën vazhduan të përshkallëzohen me Reuters që raportoi se ngritja e ushtrisë ruse përfshinte furnizime me gjak në pritje të viktimave.

John Kirby, sekretari i shtypit i Pentagonit, tha për Fox News se “Putini ka shumë opsione në dispozicion të tij nëse dëshiron të pushtojë më tej Ukrainën dhe ai mund të ekzekutojë disa nga këto opsione menjëherë. Mund të ndodhë vërtet, sinqerisht, në çdo kohë.”

Duke kërkuar të tregojë vendosmërinë dypartiake, Menendez i dha CNN një intervistë të përbashkët me republikanin e ranguar të komitetit të tij, James Risch nga Wisconsin.

“Ka një vendosmëri të jashtëzakonshme dypartiake për mbështetjen e Ukrainës dhe një vendosmëri tepër të fortë dypartiake për të pasur pasoja të rënda për Rusinë nëse pushton, dhe në disa raste për atë që ka bërë tashmë. Ne po ndërtojmë legjislacionin që senatori Risch shkroi në mënyrë të pavarur, dhe unë shkrova, të cilin e quajta “nëna e të gjitha sanksioneve”. Ajo do të përfshijë një sërë elementesh, sanksione masive kundër bankave më të rëndësishme ruse, që dëmtojnë ekonominë e tyre, borxhin sovran të Rusisë. Këto janë sanksione përtej atyre që ne kemi vendosur ndonjëherë më parë,” tha Menendez.

Menendez tha se ai besonte se aleatët perëndimorë nuk duhej të prisnin për të filluar penalizimin e Putinit.

“Ka disa sanksione që mund të ndodhin në fillim për shkak të asaj që Rusia ka bërë tashmë, sulmet kibernetike në Ukrainë, operacionet e flamurit të rremë, përpjekjet për të minuar qeverinë ukrainase brenda”, tha ai.

“Por më pas sanksionet shkatërruese që përfundimisht do të shtypnin ekonominë e Rusisë, dhe ndihma vdekjeprurëse e vazhdueshme që do të dërgojmë, do të thotë se Putini duhet të vendosë se sa thasë me trupa të djemve rusë do të kthehen në Rusi. Sanksionet për të cilat po flasim do të vijnë më vonë nëse ai pushton, disa sanksione do të dalin përpara për atë që është bërë tashmë, por ndihma vdekjeprurëse do të udhëtojë pa marrë parasysh se çfarë,” tha ai.

Senatori Risch tha se bisedimet kishin qenë një “përpjekje 24 orë në ditë për disa ditët e fundit” në një përpjekje për të arritur marrëveshje mbi kohën dhe përmbajtjen e sanksioneve dhe se ai ishte optimist.

“Kjo është një punë në progres,” tha Risch, kur u bë presion mbi diskutimet rreth sanksioneve parandaluese ose masave që duhen marrë në rast të një pushtimi. “Unë jam më shumë se optimist i kujdesshëm që kur të kthehemi nesër në DC, do të ecim përpara.”

Bashkëkryetari i grupit parlamentar, republikani Rob Portman nga Ohajo, i cili është gjithashtu në komitetin e marrëdhënieve me jashtë, i tha NBC se ai besonte se Putini kishte nënvlerësuar unitetin e NATO-s dhe të tjerëve.

“Një gjë që Vladimir Putin ka bërë me sukses është se ai ka forcuar aleancën transatlantike dhe vendet në mbarë botën që po e shohin këtë dhe thonë, “Nuk mund ta lejojmë këtë të qëndrojë, nuk mund ta lejojmë të ndodhë”, tha Portman.

“Për herë të parë në gati 80 vjet, ne mund të kemi një konflikt të madh dhe shumë të përgjakshëm në Evropë, nëse nuk ngrihemi së bashku dhe të shtyjmë prapa, dhe deri më tani është mirë”, tha Portman.