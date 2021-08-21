​Publikohet lista e VV-së për Podujevën

22:44 | 16 Gusht 2021
22:44 | 16 Gusht 2021

Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar sonte listën me 38 kandidatët e saj që do t’i hyjnë garës për asamblenë e re komunale që do të dalë pas zgjedhjeve të 17 tetorit.

Kandidati i kësaj partie në zgjedhjet për kryetar të komunës do të jetë kryetari aktual Shpejtim Bulliqi, i cili në zgjedhjet e parakohshme pati mposhtur kundërkandidatin nga radhët e LDK-së.

Lista e plotë:

1. FLORENT HASANI

2. DORUNTINA HASANI

3. ADELINË STUBLLA

4. FITIM MUÇOLLI

5. PAJTIM BALAJ

6. LIRIKA MALIQI

7. ARDI HASANI

8. ARTRIT MULLIQI

9. SEBASTINA VOKRRI

10. BAHRI SELIMI

11. AVNI FETAHU

12. EDONË ÇITAKU

13. JETON HAVOLLI

14. FATRI ZHITIJA

15. FATLUM OSMANI

16. VALON MAQEDONCI

17. VALDET KAMEROLLI

18. DONJETË BALIU

19. RAGIP FETAHU

20. ARDIAN DERVISHOLLI

21. DRITA PAJAZITI

22. BAHRI BLAKÇORI

23. VIGAN SALIHU

24. ALBANA SVARÇA

25. KASIB BASHOTA

26. GRANIT MULLIQI

27. SABAHATE ZENELI

28. FAHREDIN MURATI

29. HAKI RUDARI

30. LULJETË VISOKA

31. VISAR DULI

32. XHEVDET MALOKU

33. QENDRESË HAJRIZI

34. XHEVDET RUSHITI

35. MEHMET BREZNICA

36. FLORA HALIMI

37. SHQIPDON LEPAJA

38. DRITON VELIU

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