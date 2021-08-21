​Publikohet lista e VV-së për Podujevën

Kandidati i kësaj partie në zgjedhjet për kryetar të komunës do të jetë kryetari aktual Shpejtim Bulliqi, i cili në zgjedhjet e parakohshme pati mposhtur kundërkandidatin nga radhët e LDK-së.
Lista e plotë:
1. FLORENT HASANI
2. DORUNTINA HASANI
3. ADELINË STUBLLA
4. FITIM MUÇOLLI
5. PAJTIM BALAJ
6. LIRIKA MALIQI
7. ARDI HASANI
8. ARTRIT MULLIQI
9. SEBASTINA VOKRRI
10. BAHRI SELIMI
11. AVNI FETAHU
12. EDONË ÇITAKU
13. JETON HAVOLLI
14. FATRI ZHITIJA
15. FATLUM OSMANI
16. VALON MAQEDONCI
17. VALDET KAMEROLLI
18. DONJETË BALIU
19. RAGIP FETAHU
20. ARDIAN DERVISHOLLI
21. DRITA PAJAZITI
22. BAHRI BLAKÇORI
23. VIGAN SALIHU
24. ALBANA SVARÇA
25. KASIB BASHOTA
26. GRANIT MULLIQI
27. SABAHATE ZENELI
28. FAHREDIN MURATI
29. HAKI RUDARI
30. LULJETË VISOKA
31. VISAR DULI
32. XHEVDET MALOKU
33. QENDRESË HAJRIZI
34. XHEVDET RUSHITI
35. MEHMET BREZNICA
36. FLORA HALIMI
37. SHQIPDON LEPAJA
38. DRITON VELIU