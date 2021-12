​Portofoli i bitcoin aktivizohet pas 8 vjetësh, pronari tashmë është milioner

Një portofol joaktiv prej më shumë se 8 vjetësh, në të cilin ishin ruajtur 321 bitcoin, shkakton diskutime pas aktivizimit të papritur të tij.

Me këtë numër të bitcoin, pronari është tani një nga llogaritë më të mëdha që njihen si “balena” në botën e kriptovalutave. Në të vërtetë, investimi në atë kohë ka dhënë rezultat. Bitcoin i investuar, i vlerësuar në 6.600 dollarë, tani vlen 16 milionë dollarë.

Kush qëndron pas portofolit që nuk është përdorur për kaq shumë vite – nëse është një individ apo një grup – jep supozime në komunitetin e kriptovalutave.

Ka spekulime nëse qasja është humbur apo harruar me kalimin e viteve dhe sesi pronari mund ta riaktivizojë atë. Meqenëse portofoli vjen nga koha kur shpikësi legjendar i bitcoin Satoshi Nakamoto u zhduk, disa e konsiderojnë aktivizimin e kësaj dhe adresave të tjera të vjetra nga kjo kohë si një tregues se ai është ende gjallë dhe mund të kthehet.

Një shpjegim më pak magjepsës është se portofoli është një investitor veçanërisht i durueshëm që dëshiron ta trajtojë veten me një pension të qetë financiar tani. Do të ishte gjithashtu jetësore për personin në fjalë, nëse do t’i ishte kujtuar portofoli ose kombinimi i fjalëkalimit pas një kohe të gjatë. Atëherë ai do të ishte bërë milioner brenda natës – me kusht që bitcoin të shitej.

Nëse aktivizohen kuleta të tilla të mëdha, nervozizmi rritet shpejt në komunitetin e kriptovalutave, pasi transaksionet e bitcoin me vlerë disa milionë dollarë, të cilat vendosen në shkëmbime, mund të jenë gjithmonë një tregues se një korrigjim çmimi është në pritje ose se “balena” të tilla kriptovaluta do t’i shkaktojnë ato.

Vetëm në shtator, një portofol po aq i fjetur, i cili u aktivizua pas shumë vitesh, bëri bujë. Në atë kohë, pronari transferoi 616 bitcoin dhe i ndau në llogari të ndryshme, transmeton Der Standard.