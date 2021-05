​Pesë gabimet më të zakonshme të meshkujve që çojnë në ndarje

Ka arsye të ndryshme pse, por shkaku i një prishjeje të marrëdhënies mund të jetë një grua ose një burrë. E gjitha varet nga situata, dhe në këtë rast, psikologët për VivMag vendosën të rendisin pesë mënyrat më të zakonshme në të cilat burrat janë shkaku i ndarjes.

Braktisja (emocionale) në një marrëdhënie

Një nga përvojat më të vështira me të cilat përballen shumë gra në jetën e tyre është se ndjenja e izolimit kur partneri ose burri emocionalisht largohet nga një marrëdhënie.

Shumë gra do ta pranojnë se frika e tyre më e madhe shkon deri në izolim dhe privim. Kur një grua ndihet e braktisur nga partneri i saj, ajo kryesisht kalon në sistemin e sulmit dhe shpesh zgjedh një konfrontim verbal ose fyerje nga frika e largimit.

Por është e rëndësishme të thuhet se kur një grua e martuar ose marrëdhënie fillon të ankohet te burri ose partneri i saj se ‘ajo nuk është kurrë me të dhe se ata kalojnë disa kohë së bashku (me cilësi)’, ka shumë mundësi që ajo tashmë të ndihet e braktisur, dhe sapo çifti të ndalojë të kalojë kohë së bashku, distanca emocionale mes tyre rritet me shpejtësi.

Lidhje e pamjaftueshme

Është jashtëzakonisht e rëndësishme të ruash intimitetin në një marrëdhënie. Sigurisht, çdo person dëshiron të ndihet i pavarur, por është e rëndësishme të mbani mend se gratë kanë nevojë për një lidhje emocionale. Kështu që gratë duan të dinë se si partneri i tyre e kaloi ditën, çfarë e shqetëson atë, për çfarë ëndërron dhe cilat mendime e shqetësojnë atë.

Gjithashtu, ndryshe nga burrat, gratë nuk kanë tendencë të kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme për një problem që bashkëbiseduesi i tyre sapo ka ndarë me ta. Ata duan të dëgjojnë partneren e tyre dhe të shprehin mendimet dhe ndjenjat e tyre, dhe e gjithë kjo është ajo që burrat shpesh harrojnë dhe nuk e bëjnë.

Zgjidhja e shpejtë e problemeve

Siç e kemi thënë tashmë, gratë nuk kërkojnë zgjidhje të menjëhershme për problemet. Përkundrazi, nëse dhe kur një grua ankohet për diçka ose i shpreh mendimet e saj të rënda me fjalë, ato e bëjnë këtë për të ndihmuar partnerin e tyre të lehtësojë barrën e asaj që mbajnë brenda vetes. Ata shpesh nuk duan të dëgjojnë këshillat dhe sidomos jo ndonjë rregullim të shpejtë përpara se të përfundojnë fjalinë fare. Ky është saktësisht problemi për shumicën e burrave – duke dëgjuar me kujdes, duke mbështetur personin dhe duke reaguar me simpati.

Mos pranimi i fajit

A është “më fal” ose “unë jam fajtor” një fjalë që nuk e dëgjoni kurrë nga goja e partnerit tuaj – atëherë diçka nuk shkon me marrëdhënien tuaj. Luftimet dhe konfliktet janë të pashmangshme, por egoizmi dhe kokëfortësia janë karakteristika që nuk duhet të mbizotërojnë në asnjë marrëdhënie dhe shpesh ndodh që ato të jenë arsyeja e prishjes së shumë çifteve.

Mbajtja e informacionit për veten ose dëshira përgjithësisht e pamjaftueshme për të folur

Ne tashmë kemi thënë që gratë pëlqejnë të flasin dhe të ndajnë vështirësitë e tyre me të tjerët, veçanërisht me partnerin e tyre. Por ata shpesh presin të njëjtën gjë, ose të paktën një pjesë të saj, nga ai në këmbim.

Mbyllja dhe refuzimi i bisedës është shpesh hapi që dëmton më shumë personin femër, veçanërisht nëse ndodh në mes të një debati. Dëshira e shumicës së grave është që një lidhje dashurie të bazohet në besim, andaj është shumë e rëndësishme që pala mashkullore e çiftit të shprehë ndjenjat e tyre, të paktën ndonjëherë, gjithçka sigurisht varet nga marrëveshja juaj e ndërsjellë. Por atje ku nuk ka komunikim, nuk ka të ardhme të ndritshme.