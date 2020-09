​Pasardhësi i mundshëm i Angela Merkel dështon në zgjedhjet lokale

Kryeministri aktual i Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet paraqitet si një kandidat për të vazhduar politikën e kancelares gjermane dhe në zgjedhjet lokale ai shpresonte të përmirësonte rezultatin e Bashkimit Demokristian (CDU) dhe kështu të forconte shanset për të marrë partinë në zgjedhjet e partisë në dhjetor.

Por sondazhet e daljes së televizionit WDR tregojnë se mbështetja për CDU ka rënë 1.5 për qind që nga zgjedhjet e fundit lokale të mbajtura më 2014, në një total prej 36 për qind.

Socialdemokratët (SPD) fituan 23.5 për qind, me rënie 7.9 për qind, ndërsa Të Gjelbrit janë të tretët me 19 për qind, me 7.3 për qind më shumë se gjashtë vjet më parë.

Hulumtimet tregojnë se votuesit e konsiderojnë të keq menaxhimin e Laschet me pandeminë COVID-19 në këtë shtet federal më të populluar gjerman.

Më shumë se 14 milionë njerëz kishin të drejtë të votonin në zgjedhjet e këshillit të qytetit të dielën.

CDU mban një kongres partie në dhjetor për të zgjedhur një udhëheqës të ri dhe fituesi mund të jetë kancelari i ardhshëm gjerman.

Merkel, e cila ndodhet në pushtet që nga viti 2005, ka njoftuar se nuk do të kandidojë përsëri në zgjedhjet federale, të cilat duhet të mbahen më së voni deri në tetor 2021.

Zgjedhjet e sotme tregojnë se Laschet ka një rrugë të vështirë përpara nëse dëshiron të bëhet kryeministër. Një shumicë e gjermanëve, 31 për qind, duan Markus Soeder, udhëheqës i partisë motër bavareze të CSU, për kancelarin e ardhshëm, tregoi një sondazh i Bild am Sonntag në fillim të shtatorit.

Në vendin e dytë është ministri i Shëndetësisë Jens Spahn me 14 për qind mbështetje, i treti është Friedrich Merz me 13 për qind, dhe në vendin e katërt Laschet me tetë për qind.

Vetë Markus Soeder deri më tani nuk ka treguar interes për postin e kancelarit, kështu që ai tha për Frankfurter Allgemeine Zeitung se “vendi i tij është në Bavari”.