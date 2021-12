​Paratë do të vijnë në katër shenja të horoskopit deri më 26 dhjetor

Nëse e shihni horoskopin si një “ruletë me yje” në të cilën herë pas here humbasim dhe fitojmë, atëherë kontrolloni nëse yjet janë në favorin tuaj për para deri më 26 dhjetor.

Ujori – Edhe pse për momentin nuk duket kështu, fundi i vitit ju sjell një kthesë pozitive! Pozicioni i planetëve në shtëpinë e dymbëdhjetë tregon se paratë mund t’i merrni përmes burimeve të “çuditshme” të të ardhurave. Edhe këto janë institucione të tipit të mbyllur. Për të mos përmendur që hyrja e Jupiterit në Peshqit do të sjellë një stabilitet më të madh financiar në fund të vitit 2021.

Binjakët – Planetët në Bricjap tregojnë se jeni racionalë dhe të llogaritur. Duke qenë se Merkuri është në Bricjap, ju jeni të vetëdijshëm për të gjitha kostot, por java që keni përpara është e mrekullueshme për asgjësimin e pasurisë së njerëzve të tjerë. Mund të jetë sponsorizim ose para që synohen për një projekt që është i rëndësishëm për ju. Është gjithashtu një kohë e mirë për të trajtuar çështjen e trashëgimisë.

Dashi – Kur Venera të shkojë në retrogradë nesër, duhet të keni kujdes për financat! Afërdita në shtëpinë e dhjetë tregon se ju prisni më shumë para përmes punës dhe kjo do të jetë për shkak të punës së palodhur, por vononi. Me fjalë të tjera, nuk do të keni aq para sa keni menduar, por do të jenë të mjaftueshme.

Shigjetari – Shumë planetë në fushën e dytë ju sjellin fitim nga shumë anë. Nga njëra anë do të ketë një ofertë për një punë më të paguar dhe nga ana tjetër do të ketë dhurata në formë parash. Nuk keni nevojë të shqetësoheni javën e ardhshme sepse do të keni më shumë se sa para në portofolin tuaj.