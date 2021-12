​Panik te qytetarët, të dhënat personale dalin jashtë Kosovës

Të dhënat personale të qytetarëve dhe automjeteve të tyre, në kundërshtim me ligjin janë transferuar në serverë online jashtë Kosovës nga kompanitë e sigurimeve, me kërkesë të Byrosë Kosovare, e cila ka lidhur marrëveshje me një kompani private për sistemin e polisave. Qytetarë të ndryshëm edhe pse janë ankuar sipas procedurave që parasheh ligji, nuk kanë marrë përgjigje.