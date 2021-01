​Pandemia ka ulur migrimin e paligjshëm në BE në nivelin e saj më të ulët

Të dhënat e Bashkimit Evropian për azilin dhe kalimet e parregullta të kufijve në dhjetë muajt e parë të vitit 2020 tregojnë se pandemia COVID-19 ndikoi në uljen e valës së migrimit në BE.

BE në tërësi regjistroi një rënie prej 33 për qind krahasuar me një vit më parë kur bëhet fjalë për kërkesat për azil, dhe në të njëjtën kohë kalimet e parregullta të kufirit arritën nivelin më të ulët në gjashtë vitet e fundit.

Komisioni Evropian deklaron se ndikimi i COVID-19 në migrim nuk u manifestua nga një rënie e qëndrueshme në të gjitha pjesët e BE dhe se numri i përgjithshëm i ardhjeve ilegale në BE filloi të rritet në gjysmën e dytë të vitit 2020 pas një rënie të mprehtë ne prill.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

BE pret që të dhënat e azhurnuara për zhvillimin e popullsisë si një e tërë, në vitin 2020, duke përfshirë migracionin e ligjshëm, do të tregojnë një rënie të mprehtë të migrimit total për shkak të kufizimeve aktuale të vendosura në të gjithë BE për thyerjen e pandemisë.