​Pallaska për rastin Thaçi dhe të tjerët: Si ka kuptim që edhe pas 1 viti të vazhdojnë hetimet

Në një intervistë ne RTV Dukagjin, Pallaska ka akuzuar Gjykatën Speciale për joprofesionalizëm.

“Është e pabesueshme që është bërë 1 vit dhe ende jemi në pikën fillestare, e cila u shoqërua me parregullsi të pashembullta do të thosha edhe për standardet e Kosovës e aq më pak për standardet ndërkombëtare dhe ende nuk e kemi të qartë tërësisht aktakuzën me të cilën ballafaqohet z. Thaçi dhe të tjerët. Po ashtu me një prokurori e cila ende vazhdon hetimet që do të thotë se ende nuk është e bindur as vet”, tha ai.

Pallaska po ashtu edhe arrestimin dhe paraburgimin ish-presidentit Thaçi dhe të tjerëve e sheh të parakohshëm.

“Arrestimi ka qenë i parakohshëm, ashtu siç ka qenë edhe publikimi i aktakuzës, pasi nuk kishte përfunduar hetimi. Si ka kuptim që edhe pas 1 viti të vazhdojnë hetimet. Të gjithë e din se aktakuza vjen si rezultat i hetimeve, ndërsa gjatë procesit të gjykimit e mbron atë aktakuzë”, tha ai. /kp/