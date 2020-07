​Osmani bashkëbisedon me Zyrën e OBSH-së në Kosovë

Kryeparlamentarja Vjosa Osmani ka mbajtur sot një takim virtual me Sergei Koryak, zyrtar ndërlidhës i OBSH-së në Kosovë, si dhe me zyrtaren profesionale të emergjencave, Isme Humolli, me të cilët ka biseduar për vazhdimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe OBSH-së për menaxhim e suksesshëm të COVID-19.