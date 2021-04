​Oda e Hotelerisë dhe Turizmit kundërshton masat e Qeverisë, paralajmëron protesta

Në një letër dërguar institucioneve të Kosovës, Oda e Hotelerisë dhe Turizmit shpreh shqetësimin e saj lidhur me vendimin e Qeverisë së Kosovës për mbylljen 12-ditore, pa konsultim paraprak, duke përkujtuar se lidhur me këtë vendim janë njoftuar vetëm nga mediat.

Oda e Hotelerisë dhe Turizmit me të gjithë sektorët që përfaqëson janë më të goditurat në të gjitha aspektet nga masat e marra gjatë kohës së pandemisë dhe nuk e përkrahë këtë vendim të Qeverisë së Kosovës dhe kategorikisht e kundërshton vendimin siç e quan të njëanshëm ndaj fushëveprimtarisë hoteliere dhe turistike, thuhet në letrën drejtuar kryeministrit Albin Kurti dhe ministrave Arben Vitia, Hekuran Murati dhe Rozeta Hajdari.

Oda e Hotelerisë dhe Turizmit kërkon garanci nga Qeveria që pas datës 18 prill të lehtësohen këto masa dhe t’u lejohet të punojnë të gjithë sektorët e departamentet e hotelerisë dhe turizmit.

Tutje, Oda kërkon takim me përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, në mënyrë që të njihen me hapat e paraparë për kompensimin e humbjeve të bizneseve dhe për t’u njohur me hapat që do të ndërmerren pas datës 18 prill.

OHT paralajmëron se nëse kërkesat nuk do të merren parasysh, atëherë ajo do të organizojë protesta dhe demonstratave pa marrë leje dhe pa paralajmërim paraprakisht, madje duke shkuar edhe deri në padëgjueshmëri totale.

Ndryshe, Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar sot se do të ndihmojë sektorin e gastronomisë përmes pagesës së qirave dhe të pagave të punëtorëve, pas vendimit që të njëjtave ua ka ndaluar punën deri më 18 prill. Qeveria po ashtu ka bërë të ditur se nuk bëhet fjalë për një pako të re të rimëkëmbjes, por për kundërveprimet që do të ndërmerren për sektorët e prekur nga masat e mbylljes.