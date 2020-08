​O’Brien: Kina dëshiron që Trump të humbë zgjedhjet

Hakerët e lidhur me qeverinë kineze po sulmojnë infrastrukturën e zgjedhjeve të SHBA-së para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020, deklaroi sot këshilltari i Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, Robert O’Brien, duke paralajmëruar ndërhyrje të pretenduara më aktive kineze në zgjedhjet e nëntorit.

Deklarata shkon përtej deklaratës së lëshuar nga Zyra e Drejtorit të Komunitetit të Inteligjencës Kombëtare (ODNI) të premten, e cila tha se Kina po zgjeronte përpjekjet e saj për të ndikuar dhe se Rusia tashmë po përpiqej të minojë fushatën e kandidatit demokrat Joe Biden. Por ODNI nuk e akuzon drejtpërdrejt Pekinin se po përpiqet të këpusë sisteme të lidhura me zgjedhjet në SHBA.

“Ata do të dëshironin që presidenti të humbiste”, tha O’Brien për emisionin Face the Nation të CBS.

“Kina, si Rusia, si Irani, po merret me sulme kibernetike dhe vjedhje të identitetit të rrjetit dhe gjëra të ngjashme me atë që lidhen me infrastrukturën tonë elektorale, faqet e internetit dhe gjëra të tilla,” shtoi ai

Kina ka kundërshtuar me këmbëngulje akuzat e qeverisë amerikane për hakimin e bizneseve, politikanëve dhe agjencive qeveritare.

“Zgjedhjet presidenciale të SHBA-së janë çështje e brendshme dhe ne nuk kemi asnjë interes të ndërhyjmë,” tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Geng Shuang në prill.

O’Brien tha që SHBA zbuloi se hakerët po përpiqeshin të depërtojnë në faqet e internetit që i përkasin zyrave të sekretarit të Shtetit në të gjithë vendin, të cilët janë përgjegjës për zhvillimin e zgjedhjeve lokale dhe mbledhjen e të dhënave për amerikanët.

“Është me të vërtetë një shkak për shqetësim dhe nuk ka të bëjë vetëm me Rusinë. Do të ketë pasoja serioze për çdo vend që përpiqet të ndërhyjë në zgjedhjet tona të lira dhe të ndershme,” tha ai.

Këshilli i Sigurisë Kombëtare nuk i është përgjigjur ende një kërkese për koment për pretendimet.

ODNI nuk pranoi të komentojë apo sqarojë nëse kjo deklaratë bie në kundërshtim me deklaratën e tyre.

ODNI ka thënë më parë se “armiqtë” po përpiqen të komprometojnë komunikimet private të kandidatëve politikë amerikanë dhe të depërtojnë në sistemet zgjedhore amerikane përpara zgjedhjeve presidenciale. Ai gjithashtu argumentoi se Kina do të dëshironte që presidenti Donald Trump të mos rizgjidhej.

Disa hetime të inteligjencës amerikane kanë arritur në përfundimin se Rusia po punonte për të mbështetur fushatën e Trump për vitin 2016 dhe për të minimizuar perspektivat e kundërshtares së tij, Hillary Clinton.