​Ndiheni keq? Mungesa e vitaminës që mund të shkaktojë probleme të humorit

Shumë njerëz mund të ndihen keqt ndonjëherë, por NHS thotë se nëse kjo po ndikon në jetën tuaj, ka gjëra që mund të provoni që mund të ndihmojnë dhe gjithashtu mund t’i referoheni drejtpërdrejt një shërbimi të terapive psikologjike të NHS pa një referim nga një mjek i përgjithshëm. Ka disa shkaqe të mundshme të humorit të ulët të përgjithshëm, megjithëse jo gjithmonë mund të ketë një shkak të dukshëm, dhe disa shenja të humorit të ulët mund të shkaktohen edhe nga mungesa e vitaminës.

Ai shton se disa studime kanë treguar se njerëzit që kanë nivele më të ulëta se normale të vitaminës C kanë gjetur përmirësim të disponimit pasi kanë marrë vitaminë C.

Klinika Mayo thotë se mungesa e vitaminës C shpesh e bën njeriun të ndihet “i lodhur ose i dëshpëruar”.

Për më tepër, edhe për ata që nuk kanë mungesë, faqja thotë se marrja e një suplementi të vitaminës C mund të ndihmojë humorin dhe mund të ulë “nivelet e ankthit”.

Një përmbledhje e hulumtimit të publikuar në faqen e BMC Psychiatry thotë: “Mungesa e vitaminës C mund të jetë më e zakonshme sesa supozohet përgjithësisht” dhe ka prova që sugjerojnë se mungesa e vitaminës C lidhet me efektet negative të humorit dhe njohjes.

Studime të tjera kanë zbuluar se dieta e varfër është e zakonshme tek njerëzit me çrregullime psikiatrike.

Prandaj, është sugjeruar se është e mundur që mungesa e vitaminës C mund të jetë më e përhapur në të njëjtat grupe.

Rishikimi sistematik nuk tregoi ndonjë lidhje midis mungesës së vitaminës C dhe skizofrenisë ose çrregullimit bipolar.

Megjithatë, ai vuri në dukje se mungesa e vitaminës C është lidhur me depresionin dhe dëmtimin kognitiv.

NHS rekomandon që të rriturit të kenë nevojë për 40 mg vitaminë C në ditë. Kjo mund të jetë e mundur thjesht duke ngrënë një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar.

Trupi shëndetësor thotë se skorbuti shkaktohet nga mungesa e mjaftueshme e vitaminës C në dietën tuaj për të paktën tre muaj.

Fatmirësisht, trupi shëndetësor thotë se edhe njerëzit që nuk hanë shumë shëndetshëm gjatë gjithë kohës zakonisht nuk konsiderohen të rrezikuar nga skorbuti.

Megjithatë, ka disa faktorë që mund t’ju vënë më shumë në rrezik. Këto përfshijnë mungesën e frutave ose perimeve të freskëta në dietën tuaj për një kohë, të keni anoreksi ose të keni një varësi afatgjatë nga droga ose alkooli që ndikon në dietën tuaj.

NHS paralajmëron gjithashtu se duhanpirësit mund të jenë më të rrezikuar, sepse pirja e duhanit zvogëlon sasinë e vitaminës C që trupi juaj merr nga ushqimi. Ekspozimi ndaj tymit të dorës së dytë mund të ulë gjithashtu nivelet e vitaminës C.

“Fëmijët, fëmijët dhe të moshuarit që e kanë të vështirë të kenë një dietë të shëndetshme mund të jenë gjithashtu më të rrezikuar nga skorbuti”, shton NHS.

Nëse jeni shtatzënë ose ushqeni me gji, trupi juaj ka nevojë për më shumë vitaminë C në këto momente.

Ekzistojnë një sërë simptomash të skorbutit që duhet të keni parasysh, disa prej të cilave do të shfaqen në lëkurën tuaj dhe rreth gojës.

NHS thotë se mishrat e fryrë dhe me gjakderdhje mund të jenë shenjë e mungesës së vitaminës C dhe paralajmëron se ndonjëherë dhëmbët mund të bien.

Për më tepër, duhet të keni parasysh ndryshimet në lëkurën tuaj. Nëse keni njolla të kuqe ose blu në lëkurë, zakonisht në këmbët tuaja, ose keni lëkurë që mavijoset lehtë, këto mund të jenë simptoma të skorbutit.

NHS gjithashtu rendit disa shenja të tjera. Ai thotë se duhet të shkoni te mjeku i përgjithshëm nëse jeni në rrezik të skorbutit dhe ndiheni shumë të lodhur dhe të dobët gjatë gjithë kohës ose ndiheni të irrituar dhe të trishtuar gjatë gjithë kohës. Së fundi, nëse keni dhimbje të forta të kyçeve ose këmbëve, shkoni dhe shihni mjekun tuaj të përgjithshëm për këshilla.