​NASA: Një asteroid më i madh se Kulla Eiffel do të kalojë pranë Tokës javën e ardhshme

Asteroidi do të udhëtojë me një shpejtësi gati ekuivalente me 20 herë më shpejt se një plumb pushke.

I njohur si 2021 KT1, asteroidi do të bëjë një “afrim të afërt” me Tokën më 1 qershor rreth orës 10:24 të mëngjesit EDT, sipas NASA.

Fjala “afër” është një koncept relativ në aspektin kozmik. Është vlerësuar se distanca që shkëmbi në të vërtetë do të kalojë pranë Tokës është rreth 4.5 milionë milje ose 19 herë më e madhe se distanca midis Tokës dhe Hënës, njofton Newsweek.

NASA vlerëson që madhësia e asteroidit të jetë me diametër midis 492 metra dhe 1.082 metra ose afërsisht sa madhësia e tri fushave të futbollit NFL të kombinuara, sipas “Washington Newsday”.

Por sipas Qendrës së Agjencisë për Studime të Objekteve në Tokë të Afërt, nuk është një shkak kryesor për shqetësim.

“Askush nuk duhet të shqetësohet shumë për një ndikim të Tokës nga një asteroid ose kometë,” tha Qendra në një postim në faqen e saj të internetit.

Sidoqoftë, shanset që planeti ynë të goditet nga një asteroid një ditë janë të vogla, por asnjëherë zero.